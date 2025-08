K utorku sú predložené návrhy zonácií všetkých národných parkov, uviedol Kuffa

Filip Kuffa (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Národný park Malá Fatra podľa Kuffu ukončil pred pár dňami pripomienkovací proces návrhu zonácie na okresnom úrade. Návrh zonácie Národného parku Poloniny je odovzdaný na ministerstve, kde ho pracovníci procesujú. „Budú to asi najtvrdšie oriešky, sme na to pripravení. Do decembra to dotiahneme do úspešného konca,“ deklaroval štátny tajomník.

Kuffa poukázal na to, že návrh zonácie TANAP-u, ktorý predstavili v apríli, vzali späť a dokumentáciu opravili. V pôvodnom návrhu nebol zahrnutý program záchrany hlucháňa. Porasty, kde hlucháň žije, tak majú byť v najprísnejšej chránenej zóne A. Štátny tajomník zároveň potvrdil, že opravený návrh odovzdali okresnému úradu. Taktiež odovzdali aj návrh zonácie Národného parku Nízke Tatry. „Tým pádom, že sa tam zahrnuli nové porasty, návrh bude minimálne schválený tak, že tá najprísnejšia chránená zóna, to znamená A zóna, bude tvoriť viac ako 50 percent,“ povedal Kuffa. TANAP ako jediný národný park na Slovensku splní túto klauzulu. Žiadny z národných parkov podľa Kuffu najbližšie desaťročie podmienku 50 percent najprísnejšie chráneného územia nesplní.