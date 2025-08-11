Zajac dúfa, že zmeny v registri MNO nebudú mať podobné dosahy ako novela zákona

BRATISLAVA - Predseda Komory mimovládnych neziskových organizácií (MNO) Marcel Zajac dúfa, že zmeny v registri MNO, ktoré v pondelok oznámilo ministerstvo vnútra, nebudú mať podobné dosahy ako novela zákona o MNO. Ministerstvo o zmenách s komorou nekomunikovalo a informácie o nich sa dozvedel až po skončení tlačovej konferencie ministerstva. Zajac to uviedol v reakcii na ohlásené zmeny v registri.
„Pravda je, že komunikácia o podmienkach, v ktorých aktívni obyvatelia Slovenska a ich organizácie vykonávajú svoju činnosť, je na bode mrazu. Všetky formálne inštitúty, prostredníctvom ktorých sme v minulosti mohli s predstaviteľmi vlády komunikovať, sú dnes nefunkčné,“ upozornil Zajac. O zmenách vo fungovaní MNO sa neziskovky podľa jeho slov dozvedajú často, až keď sú v platnosti. Na to, aby ich vedeli splniť, nemajú možnosti. „Momentálne na to upozorňujeme v prípade dosahov novely zákona o neziskových organizáciách,“ dodal.
Zmeny v registri MNO
Štátny tajomník ministerstva vnútra (MV) Michal Kaliňák (Hlas-SD) spolu so splnomocnenkyňou vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Simonou Zacharovou a riaditeľom príspevkovej organizácie MV SR pre digitalizáciu verejnej správy Tomášom Olexom v pondelok informovali o zmenách v registri MNO. Po novom má obsahovať ďalšie informácie týkajúce sa neziskových organizácií. Tie pochádzajú z iných registrov a zdrojov. Zacharová na otázku, či o zmenách komunikovali aj s mimovládnym sektorom, priamo neodpovedala.