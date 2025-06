Hnutie Slovensko vníma nové lietadlá rezortu obrany ako vyhodené peniaze

Gábor Grendel (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Opozičné hnutie Slovensko hovorí o nových dopravných lietadlách Bombardier Global 5000 ministerstva obrany ako o vyhodených peniazoch. Šéfovi rezortu Robertovi Kaliňákovi (Smer-SD) opäť vyčíta ich nákup. Upozorňuje pritom na to, že lietadlá mali slúžiť pri evakuačných letoch, no pri minulotýždňovom prevoze občanov SR z Blízkeho východu sa využili iné lietadlá. Na pondelkovej tlačovej konferencii to skonštatovali poslanci Národnej rady SR Gábor Grendel a Július Jakab (obaja Slovensko, Za ľudí, KÚ).