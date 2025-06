Najnovší volebný PRIESKUM: V júni by vyhralo PS tesne pred Smerom! Súboj o tretie miesto medzi DVOMI stranami

Predseda SMER-SD a súčasný premiér SR Robert Fico a predseda opozičného PS a poslanec NR SR Michal Šimečka (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Pokiaľ by sa parlamentné voľby konali v druhej polovici júna, zvíťazilo by Progresívne Slovensko pred druhým Smerom-SD. Ukazuje to najnovší prieskum agentúry SANEP, ktorý prebehol od 11. do 18. júna 2025 na vzorke 2 450 respondentov vo veku 18 a viac rokov.

Podľa njnovšieho volebného prieskumu agentúry SANEP pre TA3 by Progresívne Slovensko (PS) aktuálne získalo 21,5 percent hlasov. V prípade, ak by hnutie volili aj respondenti, ktorí ho uvádzajú ako druhú voľbu, mohlo by získať až 25,5 percenta hlasov.

V tesnom závese by na druhom mieste skončila aktuálne vládnuca strana SMER-SD s 21 percentami. Potenciál vládnej strany sa pohybuje momentálne na úrovni 24,5 percenta.

O tretie miesto by zviedli boj Hlas a Republika, pričom podľa prieskumu by získali od respondentov rovnakú dôveru v podobe 9,1 percenta hlasov. Volebný potenciál Hlasu je však vyšší, a to na úrovni 12,5 percent oproti Republike s 11,5 percentami.

Sedem strán v parlamente

Do parlamentu by sa okrem štyroch spomenutých dosiatali aj Hnutie Slovensko (osem percent), KDH (7,5 percent) aj SaS (6,2 percent). Mimo brán Národnej rady by skončili Demokrati (4,4 percent), súčasná vládna SNS (4,1 percent), Aliancia-Szövetség (3,9 percent) a Sme rodina (3,1 percent).

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Z celkového počtu opýtaných by sa k volebným urnám nedostavilo 22 percent respondentov. Rozhodnutých voličov je pritom 69,1 percent a 8,3 percenta ešte nevedia, koho by volili.

Volebný prieskum okrem toho odhalil, že žiadna zo strán by nemala dostatok mandátov na zostavenie vlády bez koaličných parnerov. Dve najsilnejšie strany PS a Smer by mali 39 a 38 poslancov. Republika by získala 17 mandátov, Hnutie Slovensko 15, KDH 13 a SaS 11 kresiel.

Dôveryhodnosť

Prieskum sa zameral aj na dôveryhodnosť lídrov politických strán. predsedovi PS Michalovi Šimečkovi dôveruje 39 percent respondentov, no nedôveruje mu až 47 percent. Druhým je predseda SMER-SD Robert Fico, ktorému dôveruje 38 percent opýtaných, no nedôveru má na úrovni 51 percent.

Nasleduje MIlan Uhrík (Republika) s dôverou 30 percent, Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) má dôveru 28 percent, Milan Majerský (KDH) 26 percent, Branislav Gröhling (SaS) 22 percent, Igor Matovič (Slovensko) 16 percent. Nižšie sú Andrej Danko (SNS) so 16 percentami, Jaroslav Naď (Demokrati) 10 percent, Boris Kollár (Sme rodina) s 8 percentami a László Gubík (Aliancia) so sedem percentnou dôverou.

Dáta z volebného prieskumu SANEP boli zbierané metódou CAWI (online dotazovanie) a spracované s maximálnou štatistickou odchýlkou ±1,5 percenta. Kontrola vzorky prebehla triangulačnou dátovou metódou.