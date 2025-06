Prezident a vláda nám nehovoria pravdu, tvrdí známy právnik: Zbrojenie je nový covid!

Zoroslav Kollár (Zdroj: Archív ZK)

Všetky politické strany po stretnutí s prezidentom zhodne tvrdia, že Slovensko musí zvýšiť výdavky na zbrojenie. Podľa OZ Právo na pravdu však nehovoria občanom pravdu s tým, že sa stačí pozrieť na neutrálne Rakúsko, ktoré ako členský štát EÚ zbrojilo posledných 10 rokov menej ako 1 % HDP. Aj napriek tomu sa považuje za bezpečnú a stabilnú krajinu.

Zbrojenie sa stalo novým covidom

„Politici, médiá a mimovládky financované zo zahraničia sa opäť spojili v jednom spoločnom biznise so zbraňami. Nečudujme sa, keď po čase vyjde najavo ďalšia utajená komunikácia vedenia EÚ so zbrojárskymi firmami, tak ako to bolo pri vakcínach,“ hovorí Zoroslav Kollár. Tvrdí, že počas pandémie sa uplatňovala politika vyvolávania strachu a politické elity vyzývali na očkovanie, ktoré je vraj slobodou. Denne sme boli z médií bombardovaní číslami o infikovaných, smrťou a lockdownmi. V súčasnosti podľa Práva na pravdu zažívame to isté, len politické elity si prehodili kabát farmafiriem za zbrojárov. Namiesto rúšok – náboje, namiesto vakcín – drony.

„Zbrojenie sa stalo novým COVID-om, strašiakom, ktorý legitimizuje všetko – zadlžovanie, poslušnosť a strašenie občanov, značkovanie každého, kto sa postaví proti. Prezident varuje, že neutralita by nás stála vraj až 10 % HDP. Médiá poslušne citujú politikov, vojenských analytikov a mimovládky, ktoré nás kŕmia dezinformáciami. Po Covide divadlo pre občanov zostalo, vymenili sa iba herci,“ dopĺňa Martin Halás.

„Odborníci z mimovládok ako Globsec, financované zo zahraničia, znovu vyvolávajú strach a obavy za výdatnej podpory médií. Na propagandu o Green Deale doslova zneužila EÚ podľa vyjadrení bývalého komisára viac ako 1 miliardu eur. Pýtam sa, koľko peňazí sa znova zneužíva zo spoločných výdavkov členských štátov EÚ na vyvolávanie strachu a mediálnu manipuláciu, len aby sa nezmyselne zbrojilo bez ohľadu na sociálne programy, vzdelanie či zdravotníctvo?“ dopĺňa Kollár.

Zvyšovanie výdavkov na obranu sú na úkor občanov

Slovensko od roku 2020 zvyšuje výdavky na obranu – od 1,95 % HDP v roku 2020 po 2 % v rokoch 2024 a 2025. Hovorí sa o variantoch 3,5 %, 5 % či najnovšie 10 % HDP. Plánované zvyšovanie zbrojenia až na 3,5 % HDP by pre občanov Slovenska znamenalo zvýšené výdavky o 2 miliardy eur každý rok, pričom táto suma by sa zvyšovala.

Právo na pravdu zdôrazňuje, že to je iba za jeden rok 25 nových okresných nemocníc alebo tisíc eur pre každú slovenskú domácnosť. Tvrdí, že miliardy eur každý rok na úkor občanov v krajine, kde nemáme pediatrov pre naše deti, politici zobrali rodinám daňové bonusy, rodičovské dôchodky, zvýšili DPH a zaviedli nezmyselnú transakčnú daň.

Treba si brať príklad z Rakúska

Ako ukazuje príklad Rakúska, neutralita nemusí znamenať zvyšovanie výdavkov na obranu. V období rokov 2010 až 2024 Rakúsko nikdy neprekročilo hranicu 2 % HDP na zbrojenie. Rakúsko je pritom v porovnaní so Slovenskom štát modernými nemocnicami, kvalitným školstvom, vyšším životným štandardom občanov. "Neutrálne Rakúsko nemá ruských vojakov na uliciach. Ani žiadne zákopy či mobilizáciu. Žiadne šírenie strachu od mimovládok platených zo zahraničia, médií či politikov," uvádza občianske združenie a dodáva, že témou v Rakúsku sú oprávnene migranti, ale nie nezmyselné zbrojenie na úkor občanov.

Rakúsko ukazuje, že neutralita umožňuje udržať výdavky nízke a stabilné s garanciou stability a bezpečnosti (Zdroj: Právo na Pravdu)

„Pýtam sa, prečo by malo Slovensko zbrojiť viac ako Rakúsko? Neutralita neznamená automaticky nezmyselné zbrojenie. Je to aj rozhodnutie investovať do vzdelania a zdravia občanov, zvyšovať konkurencieschopnosť slovenských firiem, zvyšovať životnú úroveň občanov Slovenska. Namiesto kupovania nábojov a tankov,“ uzatvára Zoroslav Kollár.