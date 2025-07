Známy právnik si podal Pellegriniho a Druckera! Urobíte z 210 detí z východného Slovenska školských bezdomovcov?

Zoroslav Kollár sa obul do krokov Petra Pellegriniho a Tomáša Druckera (Zdroj: archívn ZK, Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Minister školstva Drucker rozhodol o zrušení dvojzmennej prevádzky základnej školy v Richnave. To v praxi znamená, že 210 detí ZŠ nemá od septembra 2025 kde chodiť do školy, tvrdí občianske združenie Právo na Pravdu. Podľa neho politici ignorujú opakované požiadavky vedenia základnej školy a porušujú sa ústavné práva na vzdelanie 210 maloletých detí.

V jednom z najchudobnejších regiónov Slovenska sa odohrá od septembra vzdelávacia kríza. Viac ako 210 detí zo školy, ktorá vzdeláva celkovo vyše 400 žiakov, bude nútených hľadať nové vzdelávacie inštitúcie. Problém spočíva v tom, že v okruhu 50 kilometrov nie sú dostatočné kapacity na ich prijatie.

Ministerstvo školstva predstavuje plán optimalizácie siete základných škôl (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

„Na základe dostupných informácií bol prezident SR pán Peter Pellegrini o tejto situácii opakovane pani riaditeľkou písomne informovaný. Škola má od 1. 9. 2025 rozhodnutím ministra Druckera fungovať v núdzovom režime. Aj napriek tomu, že sa riaditeľka školy opakovane listom obrátila na prezidenta SR, ten jej podanie postúpil tomu, kto túto situáciu spôsobil. Minister školstva Drucker, ktorý schválil zrušenie dvojzmennej prevádzky školy bez akéhokoľvek náhradného riešenia. Spôsobil tak situáciu, v ktorej sa 210 školopovinných detí v podstate stalo ‚školskými bezdomovcami‘ bez možnosti akokoľvek sa brániť,“ vysvetľuje situáciu Zoroslav Kollár.

Kritika postupu štátnych orgánov

Kollár, ktorý na situáciu verejne upozornil, kritizuje postup štátnych orgánov. Pýta sa, či je postačujúce, aby prezident len postúpil tento prípad porušovania ústavných práv detí bez akéhokoľvek riešenia. Zároveň poukazuje na paradox, že zatiaľ čo sa diskutuje o miliardách na zbrojenie, problém 210 detí bez prístupu k vzdelaniu zostáva neriešený.

Kritika smeruje aj na ministerstvo školstva, ktoré podľa Kollára rozdáva milióny eur mimovládnym organizáciám, ale nedokáže nájsť riešenie pre deti z vylúčených komunít. Rovnako sa pýta na splnomocnenca vlády Alexandra Daška, prečo z nedávno schválených 850 miliónov eur pre rómske komunity, z ktorých išlo napríklad 50 miliónov eur na projekt „Mediálny dom Rómov“, nezostali prostriedky na pomoc týmto 210 deťom.

„Vyzývame prezidenta, ministra školstva a splnomocnenca: začnite okamžite riešiť školu pre týchto 210 maloletých detí z východného Slovenska. Richnava je síce ďaleko od Bratislavy a vašich úradov a limuzín, no aj tieto deti na prvom stupni ZŠ si zaslúžia chodiť do školy. Alebo je dôvodom to, že ide o deti z rómskej komunity a sociálne znevýhodneného prostredia? Dokumentujeme komunikáciu a ak situácia, pán minister Drucker, nebude vyriešená do 15. 7. 2025, podáme v mene týchto 210 detí trestné oznámenie,“ uzatvára Martin Halás.