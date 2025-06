Hnutie Slovensko podporuje vyššie výdavky na obranu: Peniaze však nechce zveriť ministrovi Kaliňákovi

Tlačová konferencia strany Hnutie Slovensko k aktuálnej politickej situácii (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Hnutie Slovensko je za zvýšenie obranných výdavkov, no odmieta, aby bolo navýšenie peňazí zverené ministrovi obrany Robertovi Kaliňákovi (Smer-SD). Zároveň chce vedieť, ako sa budú peniaze míňať. Uviedol to šéf hnutia Igor Matovič a poslanec Roman Mikulec (Slovensko, Za ľudí, KÚ). Hnutie Slovensko sa zároveň v utorok nezúčastní okrúhleho stola k téme výdavkov na obranu, pretože od prezidenta SR Petra Pellegriniho nedostali pozvanie.

„Pellegrini nehrá úprimnú hru, lebo najprv pred dvoma týždňami niekde v mene Slovenskej republiky povie, že áno, dáme päť percent na obranné výdavky, a potom zrazu ide zvolávať okrúhle stoly. Nemalo to byť náhodou trošku opačne?“ pýta sa Matovič. Za najväčší problém pri zvyšovaní obranných výdavkov považuje, že správcom obrannej kasy by bol Kaliňák. Matovič si myslí, že minister obrany bude robiť ďalšie biznisy pre svojich kamarátov.

Gábor Grendel (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Poslanec Gábor Grendel (Slovensko, Za ľudí, KÚ) zároveň skonštatoval, že pre voličov je téma navyšovania obranných výdavkov nepopulárna, a preto organizuje spoločný okrúhly stôl, aby do toho zatiahol opozíciu. Na zvýšenie výdavkov na obranu nemá podľa poslanca opozícia žiadny vplyv. „Je to otázka štátneho rozpočtu. To znamená, že na prvom mieste musí minister obrany požiadať o navýšenie rozpočtu pre svoj rezort, musí s tým súhlasiť minister financií a na konci dňa to musí odsúhlasiť parlamentná väčšina v Národnej rade SR, teda vládna koalícia. Na to naozaj nepotrebujú opozíciu,“ priblížil Grendel. Mikulec taktiež poukázal na to, že rezort obrany v súčasnosti vyváža na Ukrajinu viac nábojov a munície ako minulá vláda.