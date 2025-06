Poslanci rokujú aj dnes: Tieto návrhy odobrili alebo odmietli

Ilustračné foto (Zdroj: Topky - Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok odobrili správu o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2024. Predložila ju komisárka Zuzana Stavrovská.

„V oblasti sociálneho zabezpečenia sme zaznamenali prípady zdĺhavého rozhodovania o invalidných dôchodkoch a nejednotného posudzovania zdravotného stavu,“ píše Stavrovská v správe. Zároveň dodala, že jej úrad neustále apeloval na prispôsobenie kompenzačných príspevkov individuálnym potrebám osôb so zdravotným postihnutím, „pretože len adekvátna podpora im pomôže žiť dôstojný a samostatný život“. Zaznamenali aj viac prieťahov v konaniach o kompenzáciách, ale aj o rodičovských príspevkoch.

Komisárka monitorovala aj psychiatrické zariadenia a zariadenia sociálnych služieb. Celkovo vykonala 26 monitorovacích návštev vrátane opakovaných návštev v zariadeniach sociálnych služieb a v psychiatrických zariadeniach. „Zatiaľ čo niektoré z nich dosiahli značný pokrok v zlepšení priestorových podmienok i vnútorného vybavenia, v iných zariadeniach sme identifikovali nedostatky alebo pretrvávanie už raz zistených nedostatkov,“ uviedla.

Vo všetkých hodnotených psychiatrických zariadeniach nenašla komisárka dôkladne vypracované individuálne liečebné plány, ktoré by umožnili pacientom plne participovať na svojom zotavovaní. „Značné rezervy v individuálnom plánovaní sme zistili aj v zariadeniach sociálnych služieb,“ píše sa v správe za rok 2024.

Opatrovateľský príspevok nebude možné poberať popri práci bez obmedzenia

Peňažný príspevok na opatrovanie nebude možné poberať v súbehu s príjmom zo zamestnania bez obmedzení. Návrh na vypustenie limitu, ktorý obmedzuje možnosť poberať peňažný príspevok na opatrovanie v súbehu s mesačným príjmom zo zamestnania poslanci Národnej rady (NR) SR neposunuli do druhého čítania. Zmenu zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia navrhovalo opozičné KDH.

Podľa aktuálnej legislatívy peňažný príspevok na opatrovanie možno poskytnúť vtedy, ak osoba, ktorá opatruje blízkeho s ťažkým zdravotným postihnutím, vykonáva zamestnanie s mesačným zárobkom nie vyšším ako 2,5-násobok sumy životného minima. KDH v novele navrhlo, aby opatrovateľ mohol príspevok poberať aj popri zamestnaní bez ohľadu na výšku príjmu zo zamestnania.

„Samotné opatrovanie znamená úplnú pomoc pri bežných denných úkonoch osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré ich nevedia vzhľadom na svoje postihnutie zvládnuť, a to s prihliadnutím na základný účel opatrovania, t. j. zabezpečiť každodenne pomoc fyzickej osobe s cieľom zotrvať v domácom prostredí. Je teda pre štát kontraproduktívne ak ‚sankcionujeme‘ osoby, ktoré sa snažia pre domácnosť zvýšiť príjem aj príjmom zo zamestnania, pričom samotná ústavná starostlivosť by bola pre štát mnohonásobne drahšia. Nehovoriac, že aj takto osoby daňovo odvodovo prispievajú do verejných rozpočtov. Limitácia je nižšia než výška minimálnej mzdy,“ priblížili predkladatelia.