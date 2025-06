MIMORIADNE Veľká policajná akcia, chceli zadržať aj Naďa z Demokratov: Šutaj Eštok prezradil detaily

Jaroslava Naďa chceli zadržať. (Zdroj: Topky/Ramon Leško, Vlado Anjel)

O tom, že sa malo iniciovať zadržanie exministra obrany Jaroslava Naďa z Demokratov informoval Denník N. Naď pritom na svojich pravidelných nedeľných streamoch s fanúšikmi viackrát opakoval, že v tomto kontexte (možné obvinenia či zadržania, pozn. red.) sa vraj už značnú dobu "niečo chystá".

Po niekoľkých hodinách sa slovenskej verejnosti ohlásil samotný Naď so synom Danim. "Čakal som takéto divadielko už pár mesiacov. Veď som o tom aj verejne hovoril. Potrebujú prekrývať svoju neschopnosť, zbedačovanie občanov a zlodejiny, tak hľadajú témy. Raz je to zmeny ústavy, potom neutralita a inokedy zatváranie predstaviteľov opozície. V pohode. Každý robí to, čo vie..." prízvukuje Naď.

"Polícia na mňa číslo má, kľudne nech volajú, ale nech berú do úvahy časový posun, v noci si zvonenie vypínam. Koncom mesiaca sa vrátim a potom som im plne k dispozícii. Chodím na rôzne výpovede prakticky každý týždeň, na tú k pomoci Ukrajine som sa naozaj špeciálne tešil, stačilo mi zavolať, tak, ako kedykoľvek v minulosti k akejkoľvek téme," popisuje svoje aktuálne vnímanie kauzy exminister obrany.

Vláda Eduarda Hegera, v ktorej Naď figuroval, podľa neho konala správne. "Som za to šťastný a hrdý. Veľmi hrdý! A keď ma za to títo proruskí agenti chcú zavrieť, nech sa páči. Mňa to nezlomí a budúcnosť ukáže pravdu," uzavrel.

Denník N pripomenul dianie z roku 2022, kedy ministerstvo obrany hneď v druhý deň invázie Ruska na Ukrajinu vydalo pokyn na okamžitý nákup 12-tisíc kusov 120 milimetrovej munície do mínometov. Tento nákup sa vykonával cez štátnu akciovú spoločnosť Konštrukta.

Tento nákup o niekoľko rokov prekážal Najvyššiemu kontrólnemu úradu (NKÚ), ktorý potom vydal správu. "Nákupom munície, ktorá nemohla byť využitá pre potreby OS SR, konalo ministerstvo v rozpore s ustanovením zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého subjekt verejnej správy je povinný pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia, čím zároveň porušilo finančnú disciplínu v sume 2 592 000 eur," napísalo NKÚ, ktoré však podľa denníka odignorovalo fakt, že v čase nákupu tejto munície išlo o mimoriadnu situáciu, kedy bol vojensky napadnutý náš sused.

Minister vnútra a šéf Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok k celému dianiu dodal, že ide o konanie v súvislosti s tímom Darca, ktorý vznikol na vyšetrovanie odovzdávania munície na Ukrajinu v čase bývalej vlády. "Vo veci bolo začaté trestné stíhanie prokurátorom Európskej prokuratúry," spresnil Šutaj Eštok.

Predstaviteľka strany Za ľudí a bývalá vicepremiérka Veronika Remišová hovorí o zastrašovaní opozície. "Slovensko upadá, nemajú žiadne výsledky, tak idú aspoň zatvárať opozíciu," zareagovala.

"Predseda Demokratov je na avizovanej a dlhodobo plánovanej zahraničnej ceste v Kanade. Po návrate bude tak, ako vždy v maximálnej miere súčinný vyšetrovacím orgánom," zareagovala strana Demokrati na medializované dianie okolo jej predsedu.

Dnešnú policajnú iniciatívu už komentoval aj podpredseda Demokratov Juraj Šeliga, ktorý pripomína, že Naď svoju dovolenku do Kanady už viackrát vopred avizoval. "Dnešné ráno a policajné “manévre” sú nič iné ako pokus o zastrašenie a PR pre Fica, Šutaja a spol. Jaro je a bol vždy súčinný aj s políciou aj prokuratúrou. Inak to nie je ani dnes," napísal Šeliga.

To, že polícia chcela Naďa zadržať mali denníku potvrdiť dva zdroje. Polícia však napriek tomu zadržala Alexandra Gurského. Ide o bývalého šéfa štátnej Konštrukty Defense. Zadržať sa polícia snaží tiež Petra Kozáka, čo je bývalý generálny tajomník služobného úradu ministerstva obrany, ktorý sa na Slovensku nachádza.

Nikto nepotvrdil, čoho sa táto policajná akcia týka, no dá sa predpokladať, že ide o prípad darovania munície na Ukrajinu.