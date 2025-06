Tragický koniec letného kúpania: Martina (†16) pohltila voda v rybníku, kamaráti prehovorili

Ilustračné foto (Zdroj: FB/Hasičský a záchranný zbor)

Ako informovala televízia JOJ, skupina tínedžerov sa prišla schladiť k miestnemu rybníku. Počas pobytu vo vode si však všimli, že jeden z nich zmizol. Pod hladinou sa stratil 16-ročný Martin, ktorého naposledy videli pri zábradlí. Po jeho zmiznutí okamžite kontaktovali záchranné zložky. Podľa dostupných informácií malo ísť o chlapca, ktorý žil v miestnom detskom domove.

"Vo večerných hodinách bola policajná hliadka vyslaná na preverenie oznámenia k vodnej nádrži Kolíňany, kde sa mala topiť osoba. Po príchode na miesto policajti prezreli oblasť, avšak s negatívnym výsledkom. Na mieste sa nachádzala aj RZP, ktorá taktiež prezrela hladinu jazera s negatívnym výsledkom,“ informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Viktória Borloková.

„Na druhý deň sa na miesto dostavili potápači Poriečneho oddelenia PPZ, ktorí pri prehľadávaní jazera našli telo utopeného. Privolaný obhliadajúci lekár na mieste predbežne cudzie zavinenie vylúčil a na zistenie presnej príčiny smrti nariadil vykonať pitvu,“ priblížila ďalej hovorkyňa.

Podľa správcu rybníka sa v danom mieste bežne ľudia nekúpu. Priemerná hĺbka je pibližne 120 cm, no v mieste, kde sa nešťastie stalo, siaha voda až do hĺbky piatich metrov. „Boli sme vo vode, skákali sme a smiali sa. Zrazu sme zbadali, že Martina ťahá prúd. Prišla neskutočná panika,“ povedal jeden z kamarátov pre Nový Čas. „Nešlo o hlúposť, nebolo to niečie zlyhanie. Boli sme sa zabaviť. Nikto netušil, čo sa môže stať. Nemali sme ako zasiahnuť. Bol to môj dobrý kamarát a vždy bude,“ dodal ďalší z partie.