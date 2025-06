Babráckosť volebného obdobia? Opoziční lídri po schválení Dankovho uznesenia hromžia na Dubéciho, je to jeho robota!

Dubéciho pokyn opozícii spôsobil úplný chaos. (Zdroj: Topky/Ramon Leško, Vlado Anjel)

archívne video

Vyjadrenie Michala Šimečku k hlasovaniu o sankciách Rusku (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Aspoň tak to vyznieva zo strany predsedov strán Sloboda a Solidarita a hnutia Slovensko. Podľa viacerých svedkov priamo z pléna celá situácia prebiehala tak, že samotný šéf klubu PS Martin Dubéci mal pár minút pred hlasovaním rozdávať opozícii pokyny, ako sa majú zachovať - a síce, vytiahnuť karty. "Keďže chceme ako opozícia postupovať spoločne, rozhodli sme sa to urobiť tiež," povedal o niekoľko hodín na tlačovke expremiér Igor Matovič z hnutia Slovensko. Ten ako prvý po hlasovaní v statuse popísal, čo sa vlastne stalo.

{{ poll.title }} {{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }}) Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ question.text }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ poll.title }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ number }} {{ poll.rating_worst}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_worst}} {{ answer.text }} {{ answer.text }} {{ poll.title }} {{ poll.thanks }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} Priemerné hodnotenie: {{ question.rating }} Vaše hodnotenie: {{ question.user_rating }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ number }} {{ poll.rating_worst}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_worst}} Priemerné hodnotenie: {{ question.rating }} Vaše hodnotenie: {{ question.user_rating }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} {{ question.text }} {{ questions[0].answer[0].text }} {{ questions[0].answer[1].text }} Hlasovalo: {{questions[0].votes}} {{ poll.title }} {{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }}) {{ qIndex+1 }}/{{ questions.length }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ question.text }} Môžete označiť viacero odpovedí. {{ answer.text }} {{ answer.text }} Späť Ďalej Vyhodnotiť {{ profiles[profileEvalueated.index].name }} Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}% {{ profiles[profileEvalueated.index].image_description }} (Zdroj: {{ profiles[profileEvalueated.index].image_resource }})

×

"Hlasovanie ukázalo, že ak by opozícia nevytiahla karty, tupé Uznesenie by neprešlo. Prečo to PS takto "zorganizovalo", zrejme médiám vysvetlí šéf klubu PS Dubéci, ktorý nám povedal, že sa ospravedlňuje a zbabranú taktiku berie na seba," povedal krátko po hlasovaní Matovič v statuse, pričom jeho slová o Dubéciho ospravedlňovaní sa potvrdzoval aj jeho ďalší poslanec Rastislav Krátky.

(Zdroj: Facebook/Igor Matovic)

Pre kontext treba povedať, že parlament vo štvrtok 5. júna schválil uznesenie o odmietnutí protiruských sankcií, ktoré navrhovala SNS a sama s ním aj do parlamentu prišla. Samotné uznesenie pritom s výnimkou troch poslancov nezískala ani priazeň zákonodarcov z Hlasu-SD.

Opozícia vytiahla karty

Zo 76 prezentovaných poslancov sa napokon 51 rozhodlo hlasovať za, zdržalo sa 23 poslancov a čiernou ovcou klubu Hlasu bol nakoniec poslanec a kežmarský primátor Ján Ferenčák. Opoziční poslanci sa rozhodli vytiahnuť karty. Ako sa však ukázalo, nie všetci tak konali z vlastnej iniciatívy. Tento nápad mal vzísť z hlavy šéfa klubu PS Martina Dubéciho.

Progresívci hasili opozičnú blamáž

O niekoľko hodín na Matovičove tvrdenia zareagoval aj samotný Dubéci na brífingu PS s Michalom Šimečkom. Svoje ospravedlnenie už nezopakoval, ale povedal, že za tento výsledok priamo nemôže, keďže krátko pred hlasovaním sa "zmenili pravidlá".

"Nebola to chyba, lebo sme vychádzali z predpokladu, že koaličných poslancov nie je dosť. Bolo ich 75. Keby bola stratégia exekuovaná tak, ako mala byť, tak by bola NR SR neuznášaniaschopná. Za to, že sa operatívne menia veci počas hlasovania, nie je nič neštandardné v tomto volebnom období," snažil sa vysvetľovať celú blamáž Dubéci. Šimečka potom Dubéciho doplnil s tým, že dnes je to práve Andrej Danko, ktorý diktuje zahraničnú politiku krajiny a je v tejto koalícii vlastne ministrom zahraničných vecí.

Z výsledku hlasovania vinili aj Holečkovú

O tom, že uznesenie nakoniec odobrené bolo mal podľa všetkého rozhodnúť jeden, jediný hlas. Mal patriť Martine Holečkovej, ktorú malo zradiť hlasovacie zariadenie, ktoré ju napriek tomu, že vytiahla hlasovaciu kartu, uvádzalo ako prítomnú, a tak najmenšia možná väčšina v počte 76 hlasov mohla schváliť Dankovo uznesenie, ktoré verejne podporujú aj Harabin, Slota či Peter Kotlár.

Práve táto epizódka sa stala jablkom sváru v opozícii a viacerí začali skloňovať meno poslankyne Holečkovej. Po niekoľkých minútach sa jej už musel verejne zastať šéf liberálov Branislav Gröhling a jeho parlamentný kolega Juraj Krúpa.

"Bohužiaľ, 15 sekúnd pred hlasovaním začali kričať predstavitelia Progresívneho Slovenska, že musíme vytiahnuť karty, že parlament bude neuznášaniaschopný," potvrdil Matovičove a Krátkeho svedectvá Gröhling.

Nech sa ospravedlnia občanom, reaguje šéf SaS na Dubéciho lapsus

"Keďže sa pridali všetky strany, pridala sa aj SaS. Nič iné nám neostávalo, boli sme v tom, že PS sa koordinovalo s Hlasom či koalíciou. Kartu vytiahla aj Martina Bajo Holečková, ktorú však chybujúci systém vykázal ako prítomnú. Touto absurdnou taktikou sa parlamentu podarilo schváliť Dankov návrh a odsúdiť protiruské sankcie. Stačilo 51 hlasov. Keď sme sa neveriacky pozerali na Martina Dubéciho a Michala Šimečku, začali sa ospravedlňovať, že to berú na seba," dodal šéf liberálov, ktorý verí, že predstavitelia PS sa "ospravedlnia aj občanom a celú situáciu vysvetlia".

(Zdroj: Facebook/Branislav Gröhling)

Ani podľa Krúpu nie je fér, že sa vina zvaľuje na poslankyňu Holečkovú. "Čo to bolo za taktiku? Čo sa tým malo dosiahnuť? Ak by sa voľba opakovala, mali sme opäť vyťahovať karty, aj keď sme to mohli zmietnuť zo stola jedným hlasovaním?" pýta sa progresívcov Krúpa, ktorý tvrdí, že ak by aj z logiky veci karty nevytiahli, uznesenie by aj tak prešlo a nepomohlo by, ani keby hlasovali proti.

(Zdroj: Facebook/Juraj Krúpa - poslanec NR SR)

Poslanec hnutia Slovensko Gábor Grendel neskôr tento celý jav, ktorý v parlamente nastal, označil za "omyl volebného obdobia".

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Holečková sa bráni a zvažuje aj podnet na Ústavný súd

Holečková sa napokon k celej situácii vyjadrila tiež a odmieta niesť zodpovednosť za to, že ju hlasovacie zariadenie v pléne evidovalo pre vlastnú chybovosť ako prítomnú. Okrem toho, že sa ohľadom hlasovania obráti na šéfa parlamentu Richarda Rašiho, zvažuje aj sťažnosť smerom na Ústavný súd.

To, že sa kvôli môjmu hlasu odmietli protiruské sankcie nie je pravda. Posted by Martina Holečková on Thursday, June 5, 2025

PS-károv si na konci dňa "vychutnala" aj poslankyňa Jana Bittó Cigániková. "Byt lídrom nie je len vystupovať prví na tlačovkách. Je to aj vedieť prevziať zodpovednosť, keď sa niečo nevydarí. Aj to sa stáva," ironicky komentovala kolegov z PS Cigániková.

Tomuto nerozumiem. Áno, neboli by sme uznášaniaschopní. A hlasovalo by sa o tom istom o 15 min neskôr. Tento úplne... Posted by Janka Bittó Cigániková on Thursday, June 5, 2025

Ústavný právnik upokojuje vášne

Aj keď poslanec Matovič na tlačovom brífingu hovoril o mimoriadne nepriaznivom stave pre celú republiku v zahraničí a sám je vraj "zvedavý, ako sa teraz Robert Fico zachová", celý dôsledok odobrenia návrhu z dielne SNS nakoniec nemusí mať taký zásadný vplyv na našu zahraničnú politiku, ako to kreslí šéf hnutia Slovensko. Verejnú kritiku a vášne pre Denník N upokojil ústavný právnik Vincent Bujňák.

Člen vlády sa podľa jeho záverov môže od schváleného uznesenia pokojne odchýliť, a to bez ďalších právnych dôsledkov. Uznesenie podľa Bujňáka totiž nie je žiadnym nadradeným ústavným zákonom ani zákonom, a preto vraj nepredstavuje všeobecne záväzný právny predpis.