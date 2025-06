Cigániková oprášila umelú inteligenciu a nahnevala ortodoxných moslimov: Záborská na nemocničnom lôžku?

Cigániková nazlostila otrodoxných moslimov na Slovensku. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Facebook/Janka Bittó Cigániková (AI))

BRATISLAVA - Príchod nových technológií za asistencie umelej inteligencie už nejakú dobu využívajú aj naši parlamentní predstavitelia. Výnimkou nie je ani poslankyňa Slobody a Solidarity Jana Bittó Cigániková, ktorá chcela satiricko-vtipným spôsobom upozorniť na veci, ktoré jej v legislatívnej politike nemocničných návštev nesedia. Podľa nej sa príliš prihliadalo na potreby náboženských inštitúcií, čo dala aj v pléne jasne najavo. Stretla sa s odporom konzervatívneho tábora, no to jej v ničom nebránilo pokračovať v kritike. Tentokrát vizuálnej.

Cigániková v statuse upozornila na to, že ak súčasný zákon v terajšej podobe prejde parlamentom a bude schválený, jeho dôsledky nemusia byť každému po vôli. Myslela tým zrejme hlavne predstaviteľov ateistického tábora voličov na Slovensku. Podľa nej sa bude môcť pri nemocničnom lôžku čoskoro objaviť duchovný, a to aj bez toho, aby bol udelený súhlas pacienta.

Duchovní pri lôžku pacienta ... a bez jeho súhlasu

"Nový zákon, narýchlo schválený v parlamente, umožní, aby k pacientovi do nemocnice prišiel duchovný bez jeho súhlasu - a pritom videl aj jeho zdravotné a osobné údaje. A hoci to pôvodne vyzerá ako nápad šitý na mieru katolíckej cirkvi, predkladatelia si zrejme neuvedomili, že zákon nedefinuje, že duchovný musí byť z katolíckej alebo čo i len registrovanej cirkvi," posťažovala sa Cigániková, ktorá pri tejto príležitosti využila AI a zadala jej, aby skonštruovala obrázky rôznych slovenských politikov na lôžkach v nemocniciach so skutočne netradičnými duchovnými.

Najbizarnejšie dopadla Cigánikovej odveká politická odporkyňa z tábora Kresťanskej únie - Anna Záborská. Tá sa na lôžku objavila po boku islamského imáma, ktorý jej dáva kázeň.

Pohoršená odpoveď prišla, avšak nie od Záborskej

Na veľké prekvapenie sa na tento počin kriticky neozvala samotná Záborská z parlamentného klubu hnutia Slovensko, ale Islamská nadácia na Slovensku, ktorá sa obáva, že aj toto je spôsob, akým sa voči ich náboženstvu šíri tzv. islamofóbia na Slovensku.

"Prostredníctvom grafických nástrojov umelej inteligencie totiž spojila obrázok islamského duchovného s poslankyňou Záborskou, očividne predpokladajúc negatívne reakcie verejnosti. Islamská nadácia na Slovensku odmieta každú formu šírenia nenávisti k civilizačnej alebo náboženskej inakosti, ako aj spájanie islamu so pseudonáboženstvami či sektárstvom. V neposlednom rade upozorňujeme, že zneužívanie druhého najväčšieho svetového náboženstva v súperení o hlasy voličov nie je morálne správne konanie," zareagovala pohoršená náboženská organizácia.