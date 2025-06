Progresívne Slovensko má k prevozu busty viacero otázok: Hovorí o porušení pravidiel

Vráťte Cecíliu naspäť do Levoče, žiadajú predstavitelia strany PS na tlačovej konferencii k vzácnej buste (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

„O udalosti nemá nielen verejnosť, ale ani poslanci, a to dokonca ani koaliční poslanci, takmer žiadne informácie. My sme presvedčení, že pri tomto prevoze, dalo by sa to skoro označiť za únos, bolo porušených množstvo zákonov, predpisov a pravidiel a máme množstvo otázok, ktoré ostávajú stále nezodpovedané,“ skonštatovala na štvrtkovej tlačovej konferencii.

Výbor iniciovali opoziční členovia výboru. Prizvali si naň ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú (nominantka SNS), šéfa rezortu vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) a policajnú prezidentku Janu Maškarovú. Opozícia sa chce na výbore pýtať napríklad na to, či existuje zmluva o výpožičke, či bola busta počas prevozu poistená a kde sa busta nachádza v súčasnosti. Chce tiež zistiť, na akom právnom základe môžu orgány verejnej moci utajiť prevoz vzácnej kultúrnej pamiatky, keď ide o majetok štátu. Má otázky aj k údajnej expertíze busty a na asistenciu polície pri prevoze.

Dana Kleinert (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Jaurová spolu s poslankyňou Danou Kleinert (PS) upozornila aj na možné ohrozenie ďalších pamiatok. Kleinert hovorila napríklad o možnom ohrození vzácneho súsošia v kaštieli Budmerice, ktorý je aktuálne pre verejnosť zatvorený. Vyjadrila obavy i o ďalšie vzácne diela. Poukázala na to, že na poplach kričia napríklad dediči diel umiestnených v Slovenskej národnej galérii. „Máme čakať, že si teraz nejaký úradník z ministerstva v kapucni za účasti kukláčov príde vziať aj gotický oltár Majstra Pavla z Levoče?“ spýtala sa.

Bustu Cecílie Gonzagovej previezli zo Slovenského národného múzea (SNM) - Spišského múzea v Levoči minulý týždeň vo štvrtok (29. 5.). Ministerstvo o ňom hovorilo ako o naplánovanom kroku v súčinnosti jeho, SNM a polície. Prevoz bol podľa neho v súlade so všetkými bezpečnostnými a zákonnými štandardmi. Rezort mal bustu presunúť na prísne chránené miesto, kde má mať zabezpečenú adekvátnu ochranu. Avizovalo, že sa uskutoční medzinárodná expertíza, ktorá má potvrdiť autorstvo diela. Deklarovalo tiež, že v prípade potvrdenia autorstva bude dielo „sprístupnené verejnosti vhodným a dôstojným spôsobom“. To, že je busta v bezpečí, v stredu (4. 6.) potvrdila aj šéfka rezortu kultúry Šimkovičová.