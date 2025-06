Situácia v Slovenskej národnej galérii sa stabilizovala, uviedol generálny riaditeľ Králik

(Zdroj: TASR/Dano Veselský)

BRATISLAVA - Situácia v Slovenskej národnej galérii (SNG) sa stabilizovala. Stabilizovať sa podarilo aj personálnu situáciu. Uviedol to generálny riaditeľ SNG Juraj Králik po stredajšom stretnutí s prezidentom Petrom Pellegrinim v Prezidentskom paláci.

„Situácia v SNG sa stabilizovala, o čom som aj pána prezidenta informoval. Budúci týždeň otvárame dve veľké výstavy, takže aj pozývame všetkých ľudí, aby sa prišli do galérie pozrieť, že v galérii sa naozaj niečo deje,“ povedal Králik. Do SNG podľa svojich vyjadrení pozval prezidenta na návštevu. „Prijal pozvanie a určite sa príde do galérie čo najskôr pozrieť,“ dodal Králik.