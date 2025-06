Na Slovensko sa vrátia búrky, hrozia aj krúpy: MAPA, ako budú postupovať cez krajinu

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Veronika Mihaliková, Facebook/Dobrovoľný hasičský zbor mesta Prešov, Facebook/Severe Weather Slovakia o.z., Facebook/E.H.)

BRATISLAVA - V stredu sa Nemeckom a Českom prehnali veľmi silné búrky s krúpami, ktorým sa Slovensko vyhlo. V štvrtok už také šťastie mať nebudeme. Ohrozený bude najmä severozápad Slovenska, pričom búrky by mali doraziť najmä večer.

V brázde nízkeho tlaku vzduchu sa nad Poľskom, Českom a Alpami vlní studený front. Pred ním k nám od juhozápadu prúdi teplý vzduch. Táto kombinácia prináša do strednej Európy intenzívne až extrémne búrky, ktoré včera zasiahli najmä Nemecko a Česko. Studený front sa dnes priblížili bližšie k Slovensku a podľa predpovedí by mali intenzívne búrky zasiahnuť aj časť nášho územia.

Dnes si Slováci užívajú slnečný deň a len ojedinele sa prechodne vyskytne zväčšená oblačnosť. Tá začne popoludní pribúdať na západe. Vo štvrtok opäť mimoriadne teplo, pričom teploty sa pohybujú od 27 na severe do 34 stupňov Celzia na juhu Slovenska. Fúkať sabý, postupne miestami južný až juhozápadný vietor 2 až 7 m/s (5 až 25 km/h). Na západe a v Žilinskom kraji sa však najmä podvečer a večer môžu vyskytnúť prehánky a hrozia silné búrky. Počas nich môže napadnúť okolo 50 mm zrážok. Meteorológovia vydali výstrahy prvého a druhého stupňa pred búrkami, ktoré platia od 16.00 h do 00.00 h.

Prvé búrky sa môžu na Slovensku vyskytnúť už podvečer na juhu Záhoria a postupovať by mali okolím Bratislavy do oblasti Malých Karpát, kde naberú na sile. Predpovedné modely avizujú, že vo večerných hodinách sa vytvorí rozsiahly búrkový systém, ktorý by mal postupovať nad Moravu, informuje portál o počasí iMeteo.sk.

Búrkový systém tak zasiahne naše územie len okrajom a na jeho južnej strane bude dochádzať v oblasti Záhoria a severozápadného Slovenska ku tvorbe nových búrok, ktoré budú nebezpečné predovšetkým tým, že môžu prinášať krúpy, varujú meteorológovia. Ostatným častiam Slovenska by si búrky mali vyhnúť.

