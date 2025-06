Mne, keď necvakne 40 litrov, tak neurobím nič! Polícia odpočúvala starostu Brezín, šokujúce detaily sú vonku

(Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky)

Takmer dva týždne po tom, čo elitní policajti zadržali starostu malej obce Breziny pri preberaní 40-tisícového úplatku, sa na verejnosť dostávajú podrobnosti z vyšetrovania. Ako uviedol denník SME, vyšetrovateľom sa podarilo získať nielen dôkazy v podobe hotovosti odovzdanej na parkovisku pri zvolenskom obchodnom centre, ale aj komunikáciu medzi starostom a podnikateľom, ktorému mal za úplatok pomáhať vybaviť zmenu územného plánu.

Korupčný prípad sa týka plánovanej výstavby Centra liečby detskej obezity a netolizmu. Projekt, ktorý mal spojiť verejný a súkromný sektor, najskôr dostal zo strany starostu zelenú. Po čase však otočil a obhajoval výstavbu bytov namiesto centra.

Podľa uznesenia mal podnikateľ následne odkúpiť dotknuté pozemky na vlastné náklady a dohodnúť sa so starostom, že pomôže s ich stavebným využitím. Odmena? Najskôr polovica pozemkov, neskôr polovica tržby. Celkový úplatok mal byť 80-tisíc eur, vyplatený v dvoch splátkach. Kým prvých 40-tisíc už zadržaný starosta osobne prevzal, druhú polovicu už nestihol. Vyšetrovatelia ho zadržali krátko po odovzdaní prvej splátky.

Mne keď necvakne 40 litrov, tak neurobím nič

Starosta obce, ktorý sa rád prezentoval ako aktívny komunálny líder a na svojom YouTube kanáli zverejňoval videá o podnikaní, o štvorkolkách či rozhovory so známymi osobnosťami, mal podľa súdneho uznesenia premyslený spôsob, ako vyplatenie úplatku zakamuflovať – formou fiktívnych faktúr. „My si spravíme len medzi sebou zmluvu o tom, že moja firma robila tebe, čo ja viem, inžiniering... plus predaj, plus niečo a za to dostala peniaze,“ citoval SME starostu z policajných záznamov. Neskôr doplnil, že podnikateľ tak bude mať náklady „na papieri“ a nebude musieť nič vysvetľovať.

Celý proces bol podľa denníka monitorovaný políciou. Odpočúvali hovory aj stretávania dvojice. Zo zachytenej komunikácie vyplýva, že starosta nechodil okolo horúcej kaše. „Mne, keď necvakne 40 litrov, tak neurobím nič,“ mal uviesť počas jedného zo sledovaných stretnutí.

Napriek dôkazom, zachyteným rozhovorom aj odovzdaným peniazom, Ján Š. svoju vinu odmieta. Tvrdí, že išlo o nedorozumenie a cíti sa podvedený samotným podnikateľom. Starosta je obvinený zo zločinu prijímania úplatku, hrozia mu tri až osem rokov väzenia.