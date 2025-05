Zadržaný starosta šokoval dedinu: Videá o podnikaní aj pózovanie s Ferrari, chcel úplatok 80-tisíc!

(Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky, YouTube/D.B.)

Zadržaný Ján Š., ktorého polícia prichytila priamo pri preberaní 40-tisícového úplatku, sa rád prezentoval ako aktívny komunálny líder. Na svojom YouTube kanáli zverejňoval videá o podnikaní, o štvorkolkách či rozhovory so známymi osobnosťami. No práve on čelí vážnemu obvineniu – podľa vyšetrovateľov si mal vypýtať úplatok v celkovej výške 80 000 eur za vybavenie zmeny územného plánu a ďalšie konania spojené s výstavbou v obci.

Starostu zadržali 21. mája 2025 popoludní. Po vykonaní procesných úkonov bol obvinený zo zločinu prijímania úplatku, za čo mu hrozí trest odňatia slobody na 3 až 8 rokov. Dva dni po zadržaní ho sudca Špecializovaného trestného súdu vzal do väzby z dôvodu obavy z ovplyvňovania svedkov. Proti rozhodnutiu podal sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať Najvyšší súd SR.

Rozdelená dedina, prázdny úrad

Zatknutie starostu spôsobilo v obci Breziny rozruch. Kým niektorí ho opisujú ako človeka, ktorý „urobil veľa pre dedinu“, iní ho vnímajú ako nekompetentného a skorumpovaného politika. „Neverím, že by mohol brať úplatok. On taký nebol. Narafičili to na neho. Je to dobrý starosta, je ľudský. Robí veľa pre občanov. Urobil nám cestu, detské ihrisko,“ uviedol pre čas.sk koordinátor aktivačných prác Miroslav. Riadenie obce aktuálne prevzal zástupca starostu Ján Poliak.

Naopak, iní obyvatelia otvorene kritizujú doterajšie fungovanie vedenia obce. „Už bolo na čase. Na úrade ho človek nikdy nenašiel, všetko mal prepísané na manželku. Bolo na neho aj veľa udaní. Asi chcel veľa a už to prešvihol,“ tvrdí miestna mladá mamička. „Do práce chodil na hodinu a potom zmizol. Takýto bordel tu ešte nebol,“ dodáva 70-ročný Dušan, ktorý v dedine žije celý život. Obyvatelia v dedine špekulujú, že si mohol pomocou svojej funkcie vybavovať výhodné dohody či investičné zámery.