Guvernér NBS Kažimír prelomil MLČANIE: Prehovoril o tlaku na jeho KONIEC! Vylíčil svoju verziu udalostí

Guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Kažimír (Zdroj: TASR - Pavel Neubauer)

Guvernér NBS v komentári zverejnenom na portáli hnonline.sk tvrdí, že jeho obžaloba stojí výlučne na svedectve bývalého šéfa finančnej správy Františka Imreczeho, ktorý ho podľa jeho slov výmenou za vlastné výhody krivo obvinil. „Žiadny úplatok som mu nedal. Nikdy. Keby som odstúpil, až do smrti by mi pri spomienke naňho bolo zle od žalúdka,“ tvrdí Kažimír.

archívne video

Obžalovaný Peter Kažimír počas hlavného pojednávania (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Kažimír tiež tvrdí, že odstúpenie mu navrhoval prokurátor Peter Mikuláš už dávnejšie. „Mal som sa priznať k niečomu, čo som nikdy nespravil, vypratať kanceláriu guvernéra NBS a zaplatiť pokutu 20-tisíc eur. A na pozadí, samozrejme, boli aj rôzne ´šumy´, aby som si niečo vymyslel na Roberta Fica a Petra Pellegriniho. Všetko som to rezolútne odmietol,“ napísal.

Tvrdí tiež, že boli časy, keď dostával odkazy, že má odstúpiť - vymyslieť si zdravotné dôvody - a zároveň „echá“, že si po neho nadránom príde komando policajtov. „Neodstúpim aj preto, pretože som presvedčený, že spravodlivosť nie je o tom, kto vydrží viac psychického tlaku, ale o práve, zákonoch a dôkazoch,“ odkázal. Kto mu mal tieto odkazy „posielať“ však nešpecifikoval.

Poukázal tiež na to, že mnohí opoziční politici si privlastňujú právo posudzovať jeho prípad bez znalosti spisu či kontextu. „Pre nich je to čistá politika, nie obrana dobrého mena NBS. Reputáciu tejto inštitúcie nebudem ohýbať pod politickým tlakom,“ uviedol. Hovoril tiež o jednostrannosti médií, ktoré z neho vytvorili „obraz zloducha, ktorého treba odsúdiť."

Argumentuje tiež tým, že ak by odstúpil, dá „za pravdu zohranej dvojici Peter Mikuláš (prokurátor) a Milan Cisárik (prokurátor prezlečený za sudcu). Nasilu, bez dôkazov, cez umelo vymyslený paragraf, v rozpore so zjednocujúcim stanoviskom Najvyššieho súdu a s využitím celej galérie neprávd nakoniec dokonali svoje dielo a uznali ma za vinného.“ Tento neprávoplatný rozsudok preto nepovažuje podľa svojich slov za spravodlivý. „Jeden príklad za všetky. Sudca Cisárik ešte aj v úplnom závere bez mihnutia oka zaklamal, že výpoveď Františka Imreczeho a Lenky Witenbergerovej bola neverejná na žiadosť mojej obhajoby. Čisté klamstvo. Neverejné výpovede si vyžiadal prokurátor a vedel prečo. Lenka Witenbergerová a ďalší svedkovia totiž úplne vyvrátili výpoveď Františka Imreczeho. A prokurátor médiám (tým, ktorých účasť vylúčil) následne povedal, že dôkazy proti Kažimírovi sa posilňujú. Takýto bol modus operandi tejto dvojice,“ tvrdí.

„Takže nie, neodstúpim. A nie je to žiaden môj osobný vzdor, ale postoj človeka, ktorý je presvedčený o svojej nevine, stojí si za svojimi rozhodnutiami a rešpektuje právny rámec, v ktorom pôsobí. A v tomto postoji zotrvám až do rozhodnutia príslušných orgánov o mojom nástupcovi,“ odkázal. Avizoval, že proti verdiktu ŠTS sa odvolá na Najvyšší súd, a keď to bude potrebné, aj na Ústavný súd alebo na Európsky súdny dvor. „V tomto som veľmi pokojný. Ničoho protizákonného som sa nedopustil,“ dodal.

Špecializovaný trestný súd v Pezinku uznal vo štvrtok exministra financií a guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra za vinného z podplácania. Za to mu uložil peňažný trest vo výške 200 000 eur. V prípade jeho nesplnenia mu uložil náhradný trest odňatia slobody na jeden rok. Rovnako dostal aj trest zhabania veci vo výške 48 000 eur. Rozhodnutie súdu je neprávoplatné.