Politológ si posvietil na stranu Hlas-SD: TOTO sú dôvody, prečo im klesajú percentá! Varovanie pred trpkým osudom

Preferencie Hlasu začali klesať výraznejšie potom, ako sa predsedom strany stal Matúš Šutaj Eštok. Minister vnútra vo funkcii nahradil „otca zakladateľa“ Petra Pellegriniho, ktorý musel stranu, ktorá bola v podstate jeho „dieťaťom“, po zvolení za prezidenta formálne opustiť. Mnoho voličov si pritom Hlas-SD spájalo práve s ním a jeho štýlom politiky. Politológ Radoslav Štefančík vidí za poklesom podpory voličov Hlasu kombináciu oboch týchto faktorov. „Aj keď odchod Petra Pellegriniho zo strany bol určite silnejší moment, ako neschopnosť Matúša Šutaja Eštoka nadviazať na myšlienky otca zakladateľa. Voličské správanie na Slovensku je personalizované, to znamená, že ľudia volia často na základe sympatií a nie podľa programu. Matúš Šutaj Eštok bol v tieni Petra Pellegriniho štatistom, bezvýznamným politikom, ktorý v pozícii predsedu ukázal, že to v slovenskej politike jednoducho nevie,“ povedal Štefančík.

Poukázal na to, že rétorika Matúša Šutaja Eštoka je úplne iná, ako bola rétorika Petra Pellegriniho. „U bývalého predsedu, súčasného prezidenta, sme videli jednoznačný rétorický a možno a hodnotový rozdiel medzi ním a Robertom Ficom. Bol viac uveriteľný, bol jednoznačne prozápadný, nebol tak agresívny. U pána Šutaja Eštoka je rozdiel medzi Robertom Ficom a ním minimálny. Povedal by som, že zatiaľ čo v prípade Petra Pellegriniho padlo jablko mimoriadne ďaleko od stromu, v prípade ministra vnútra ide o jedného z najvzornejších žiakov Roberta Fica,“ myslí si.

Spojenectvo so Smerom

Na pokles preferencií strany Hlas-SD majú však dopad aj ďalšie faktory. V prvom rade je to podľa Štefančíka uzavretie koaličnej dohody so Smerom. „V minulosti, s výnimkou SNS v roku 2010, sa žiadnej inej strane nepodarilo prežiť bez ujmy volebné obdobie, v ktorom bola vo vláde so Smerom. SNS však vtedy preliezla do parlamentu len s odretými ušami. Inej strane sa to už nepodarilo. Je to ako uzavretie zmluvy s diablom. Na jednej strane to prináša výhody, hoci tieto výhody sú len dočasné. Na druhej strane vás takáto spolupráca stiahne do pekla,“ uviedol. „Robert Fico, vyjadrené jeho vlastnými slovami, tieto strany jednoducho vykostil,“ dodal.

Podobný osud podľa neho hrozí aj strane Hlas. „Hlas po svojom založení ponúkol alternatívu, že bude lepší Smer. Peter Pellegrini mal v hlave jasno, kam sa chce s Hlasom uberať. Teraz táto idea chýba. Nečudoval by som sa preto, keby tieto dve strany išli pred voľbami spoločne v jednej volebnej koalícii. Prípadne vymenia budúci rok predsedu a začnú sa aspoň tváriť inak, ako sa dnes správajú,“ myslí si.

Treba zmeniť predsedu

Ak chce strana zvrátiť prepad preferencií, mala byť podľa politológa urobiť najmä dve veci. Prvou je zmena predsedu. Matúš Šutaj Eštok podľa jeho slov ukázal, že na to nemá. Naopak, nový predseda by mohol stranu aspoň zachrániť pred vypadnutím z parlamentu. Kandidátov, ktorí by mohli nahradiť Matúša Šutaja Eštoka, vidí viac. „Mohol by to byť Richard Raši, Tomáš Drucker alebo Erik Tomáš. Erik Tomáš má dnes v hrsti rezort, ktorým sa dá vplývať predovšetkým na voličov závislých od sociálnych dávok, predovšetkým dôchodkov. 13. dôchodky síce ruinujú verejné financie, ale pre týchto voličov ide o jediný zdroj príjmu. Z tohto dôvodu podporia toho, kto ich bude brániť. Jeho komunikácia je kultivovanejšia než súčasného predsedu. A preto práve minister sociálnych vecí by mohla byť cesta ako stranu zachrániť pred dobrovoľným skokom do priepasti,“ uzavrel.

Druhou vecou, ktorú by mal Hlas urobiť, ak chce prežiť, je stáť si za svojim. „Dnes je ťažko odlíšiteľná od Smeru, ľudia si ich pletú v bežnej komunikácii, nevidieť medzi nimi zásadný rozdiel. Ak je niekto presvedčený, že táto vláda to robí dobre, bude voliť oveľa uveriteľnejšieho Roberta Fica. Kto si však kedysi myslel, že Hlas bude iný ako Smer, je dnes sklamaný a od Hlasu odchádza,“ uviedol.