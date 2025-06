Je legitímne, aby bola na Slovensku demokratická politická súťaž, tvrdí Matúš Šutaj Eštok

Matúš Šutaj Eštok (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Tlačová konferencia strany Hlas-SD na tému Postavili sme sa za všetkých, ktorí pracujú v školstve a vybojovali sme im zvýšenie platov (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

„Nezachytil som, že by sa na Slovensku menilo demokratické zriadenie. Sme súčasťou Európskej únie. Myslím si, že ešte tu nikto nevymyslel nič lepšie, ako je demokracia a v demokratických parlamentných voľbách má každý možnosť a právo si vybrať toho, komu dá svoju dôveru. Preto ma trošku vyrušujú aj aktivity, ktoré spochybňujú vôľu ľudí,“ povedal na utorkovej tlačovej konferencii Šutaj Eštok. Pripomenul, že tesne po posledných parlamentných voľbách sa na opozičných protestoch skandovalo za odchod Fica, hoci to bolo krátko po tom, ako zostavil vládu na základe volieb. „Čiže takéto aktivity sa mi nepáčia. Rovnako sa mi nepáčia aktivity, ktoré by mali hovoriť o tom, že by tu mala byť iba jedna vládnuca strana,“ doplnil.

Raši pripomenul návrh, ktorým chce Hlas-SD z Ústavy SR vypustiť ustanovenie o jednom volebnom obvode pre voľby do Národnej rady SR. „Aby si vedeli ľudia v regiónoch po celom Slovensku voliť svojich zástupcov. Čiže naša odpoveď je tento náš návrh, ktorý naopak posilňuje demokraciu a rozhodovanie ľudí v regiónoch v tom, kto ich v parlamente bude zastupovať. Aby sa nám nestalo, že sme mali obdobie, kde zo 150 poslancov bolo 71 z Bratislavy a okolia,“ zdôraznil šéf NR SR.

Fico hovoril o tom, že v Európe bude potrebné hovoriť o reforme politického systému založeného na slobodných demokratických voľbách. Spočívať by mal aj v znížení počtu politických strán. Cesta, ktorou sa vybral Uzbekistan, Vietnam či Čína, je podľa neho mimoriadne ekonomicky efektívna a krajiny s vládami zloženými z mnohých politických strán nie sú oproti nim v dlhšom horizonte konkurencieschopné.