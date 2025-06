Peter Pellegrini je prezidentom všetkých občanov tak, ako sľúbil, uviedol Raši

Richard Raši (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Peter Pellegrini je, ako sľúbil, prezidentom všetkých občanov. Má jasnú víziu a schopnosť počúvať. Ako jediný politik v dejinách Slovenska zastával všetky tri najvyššie ústavné funkcie. Túto výnimočnú skúsenosť cítiť v každom jeho verejnom vystúpení. Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) to uviedol v reakcii na prvý rok Pellegriniho vo funkcii prezidenta.

Pellegrini podľa Rašiho vie, čo naša krajina potrebuje, a to viac pokoja, dialógu, dôvery. „Som rád, že práve on je v týchto neľahkých časoch hlavou štátu. Pán prezident, želám Vám veľa síl, zdravia a múdrych rozhodnutí aj do ďalších rokov,“ vyjadril Raši. Predseda parlamentu konštatoval, že Slovensko aktuálne čelí viacerým výzvam. Preto je podľa neho dôležité, aby malo na svojom čele osobnosť, ktorá upokojuje, spája a dáva nádej.

archívne video

Predseda parlamentu Richard Raši po prečítaní správy o stave republiky (Zdroj: Topky/Ramon Leško)