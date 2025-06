Najsilnejší v koalícii? Danko si presadil zmeny v daniach: Podnikatelia a živnostníci ušetria

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Transakčná daň, ktorú podnikatelia dlhodobo kritizujú ako nespravodlivú a neprehľadnú, by od októbra tohto roka nemali platiť živnostníci ani malé firmy s obratom do 100-tisíc eur. Návrh novely zákona o dani z finančných transakcií, ktorý predložila skupina poslancov koaličnej SNS, posunula Národná rada SR v utorok do druhého čítania. Získal podporu 146 zo 147 prítomných zákonodarcov.

Návrh SNS dlhodobo podporovala opozícia, v koalícii zhoda nebola. Koaličné strany Smer-SD, Hlas-SD a SNS nakoniec v pondelok (2. 6.) informovali, že sa dohodli na podpore návrhu zúžiť rozsah pôsobnosti transakčnej dane. Súvisiaci výpadok príjmov štátneho rozpočtu plánujú riešiť tak, že štátny sviatok 17. novembra nebude do budúcnosti dňom pracovného pokoja.

„Cieľom návrhu zákona je upraviť rozsah subjektov, ktoré sú daňovníkmi podľa zákona o dani z finančných transakcií, a to z dôvodu potreby zabezpečiť spravodlivejšie, hospodárnejšie a administratívne únosnejšie uplatňovanie tejto dane,“ vysvetlili predkladatelia.

Upozornili, že zdanenie finančných transakcií sa v súčasnosti vzťahuje aj na najmenších podnikateľov, ktorí sú často jedinými zamestnancami a zároveň správcami vlastnej agendy. „Pre túto skupinu subjektov znamená zavedenie transakčnej dane nielen dodatočné finančné náklady, ale aj výraznú administratívnu záťaž spojenú s vedením transakčného účtu, odvodom dane a dokumentačnými povinnosťami. Tieto povinnosti môžu mať v prípade malých subjektov neprimeraný dopad na ich ekonomickú stabilitu a v niektorých prípadoch môžu viesť až k ukončeniu podnikania z dôvodu kumulácie nákladových faktorov,“ zhodnotili poslanci.

Zrušenie transakčnej dane pre malých podnikateľov je v druhom čítaní (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Zmeny transakčnej dane doladí pracovná skupina

Návrh podporili takmer všetci prítomní poslanci naprieč politickým spektrom, no konečné hlasovanie o zákone sa očakáva až v septembri. Počas leta bude pracovať odborná skupina, ktorá má pripraviť technické detaily novej úpravy. Jednou z hlavných priorít má byť napríklad zamedzenie dvojitého zdanenia.

Opozičné strany medzitým avizovali snahu zvolať mimoriadnu schôdzu k tejto téme už v júli, SNS však tento postup odmieta ako technicky nerealizovateľný. „My urobíme všetko pre to, aby sa to v septembri schválilo,“ vyhlásil Danko. V súvislosti s utorkovým hlasovaním poďakoval všetkým poslancom, koaličným aj opozičným, ktorí ich návrh podporili. Riešenia však chce hľadať na pôde koalície.

Reakcia Andreja Danka k prijatým zákonom (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Pracovná skupina bude podľa neho zameraná na „anomálie transakčnej dane“. Základným princípom by pritom mal byť zákaz dvojitého zdanenia. „Takže na to bude leto a ak chceme predstúpiť pred ľudí aj so štátnym rozpočtom na budúci rok, ak chceme odstrániť tie chyby, potrebujeme na to čas,“ doplnil Danko. Deklaroval, že je za celkové zrušenie transakčnej dane, v tejto chvíli to však nie je priechodné.

Danko si pripisuje ďalší legislatívny zásah

Zmena prichádza v období, keď SNS obnovuje svoju aktivitu v zákonodarnom procese. Danko sa už v minulosti podieľal na zavedení rekreačných poukazov, transformácii verejnoprávnej RTVS na STVR, či obnovení IC vlakov v správe ZSSK. Teraz však cieli najmä na podporu malého podnikania a zníženie byrokracie, ktoré môžu mať priame dopady na každodenné fungovanie tisícov živnostníkov.

Zároveň pripustil, že by mohlo dôjsť aj k vráteniu už zaplatenej dane, čo si však vyžaduje ďalšie rokovania s ministerstvom financií. Problémom by v tomto prípade mohla byť retroaktivita.