Bojkot povinných vakcín medzi psíčkarmi: Spochybňovanie vedeckých postupov sa prenieslo aj do veterinárnych ambulancií!

Majitelia domácich miláčikov čoraz častejšie odmietajú očkovanie aj čipovanie zvierat (Zdroj: gettyimages)

V ambulanciách sa veterinári čoraz častejšie stretávajú s požiadavkou o „šetrné očkovanie“. Veterinárka Lucia Ščepková pre noviny.sk upresnila, že majiteľov psov sa po tejto požiadavke spýta, čo konkrétne myslia. „Chceli by pečiatku alebo potvrdenie o očkovaní, ale zároveň nechcú psíka zaočkovať, čo je podľa nich veľmi nebezpečné,“ dodala.

Odborníci ale apelujú na verejnosť, že očkovanie domácich miláčikov je nielen povinné, ale aj kľúčové pre zdravie zvieraťa a ochranu verejnosti. „Vo všeobecnosti začína, žiaľ v spoločnosti taká obava z očkovania. Začína nedôvera vo vedu, medicínu, tak ľudia si to tak nejak prepájajú. Asi čo vzniklo okolo očkovania proti Covidu, tak si to prenášajú aj na očkovanie pre psíkov,“ informoval veterinárny lekár Martin Chudý.

Najdôležitejším očkovaním u psov je práve očkovanie proti besnote. Okrem očkovania ale majitelia už bojujú aj s čipovaním. Veterinári však upozorňujú, že aj tento trend predstavuje riziko a to najmä v prípade, že sa majiteľovi pes stratí. Práve čip slúži na to, aby veterinári pomocou čítačky dokázali rýchlo nájsť majiteľa. Štátna veterinárna a potravinová správa v prípade porušenia povinností majiteľa neváha udeliť aj pokuty. Za neoznačenie zvieraťa je to pokuta vo výške do 50 eur, v prípade odmietnutia očkovania proti besnote sa pokuta pohybuje až na úrovni od 400 do 1000 eur. Aj v tomto prípade je potrebné zvážiť dopady, pretože výhody očkovania ďaleko prevyšujú akékoľvek nežiaduce účinky, ktoré sú s ním spojené, dodali odborníci.