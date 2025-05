OTRASNÉ zverstvá na farme na strednom Slovensku: Po zemi sa povaľovali mŕtve telá, z DETAILOV tuhne krv

(Zdroj: SPVS)

BRATISLAVA – V posledných dňoch sa s prípadmi zlého zaobchádzania a týrania zvierat doslova roztrhlo vrece. Potvrdzujú to aj najnovšie odhalenia veterinárov. To, čo sa dialo na strednom Slovensku v chove koní, je len ťažko predstavietľné pre bežného človeka. Chovateľ koní v Banskobystrickom kraji nechal zvieratá žiť v neuveriteľných podmienkach, často nemali ani vodu. Mŕtve telá tých, ktoré takéto zaobchádzanie nevydržali, sa povaľovali len tak v areáli. To však nie je všetko. Z toho, čo sa dialo v priestoroch farmy, nabiehajú zimomriavky.