Von der Leyenová odmieta pochybenia v komunikácii s výrobcami vakcín

Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová (Zdroj: SITA/Kenzo Tribouillard, Pool Photo via AP)

"Nie je žiadnym tajomstvom, že som bola v kontakte s najvyššími predstaviteľmi spoločností, ktoré vyrábali vakcíny, ktoré nás mali z tejto krízy vyviesť. Samozrejme, že som bola, tak ako som vyhľadávala rady najlepších epidemiológov a virológov na svete.. 2000. Naznačovať, že tieto kontakty boli akosi nevhodné alebo v rozpore s európskymi záujmami, je – podľa akýchkoľvek meradiel – jednoducho nesprávne," vyhlásila šéfka EK.

"Máme tu na výber. Môžeme nasledovať pána Pipereu do jeho sveta konšpirácií a údajných zlovoľných sprisahaní zo strany, ako sám hovorí 'Bruselu', alebo to môžeme jasne pomenovať tak, ako to je: ďalší primitívny pokus vraziť klin medzi naše inštitúcie, medzi proeurópske a prodemokratické sily v tomto parlamente. To nesmieme nikdy dopustiť – a tiež nikdy nedopustíme, "dodala von der Leyenová počas svojej reči, ktorá nasledovala po vyhlásení rumunského poslanca.

Proeurópskym silám v Európskom parlamente šéfka EK odkázala, že je pripravená s nimi spolupracovať, hľadať vyvážené kompromisy a výsledky pre európskych občanov. "Nehrajme tie hry extrémistov, postavme sa za Európu a prinesme európskym občanom, čo chcú," uviedla von der Leyenová.