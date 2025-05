Fico volá po obnovení rokovaní s Českom: Pozornosť by chcel zamerať na tému mieru

Robert Fico (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Slovenská vláda je pripravená obnoviť rokovania s českým kabinetom, obe krajiny by sa mali zamerať na diskusiu o mierovom riešení vojny na Ukrajine, obnovenie spolupráce v rámci stredoeurópskeho zoskupenia krajín višegradská štvorka (V4) či o zamietnutí prípadného návrhu na zrušenie jednomyseľného súhlasu členských krajín Európskej únie v niektorých záležitostiach. Povedal to dnes premiér Robert Fico na konferencii v Bratislave, ktorú zorganizoval český spolok Svätopluk.

Šéf strany Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) Matúš Šutaj Eštok na rovnakom podujatí kritizoval vrcholných českých politikov za to, že sa podľa neho stretávajú napríklad so slovenskými opozičnými politikmi a nie so svojimi partnermi zo Slovenska.

Medzivládne konzultácie prerušila vláda Fialu

Medzivládne konzultácie so Slovenskom vlani prerušila vláda českého premiéra Petra Fialu. Krok zdôvodnila rôznymi názormi na kľúčové zahraničnopolitické témy. Tá sa prejavujú hlavne vo vzťahu k Ukrajine, ktorá sa od februára 2022 bráni ruskej vojenskej invázii. Súčasná Ficova vláda napríklad zastavila vojenskú pomoc Kyjevu zo štátnych zásob a slovenský premiér kritizoval protiruské sankcie EÚ.

"Kedykoľvek, na ktoromkoľvek mieste Slovenska, akákoľvek téma, vláda Slovenskej republiky je pripravená rokovať s našou partnerskou českou vládou, lebo tém je obrovské množstvo a mali by sme o nich hovoriť," povedal Fico v príhovore na konferencii, na ktorej sa zúčastnili tiež šéfovia zvyšných dvoch slovenských vládnych strán, ďalej predstavitelia českej opozície, dvaja bývali prezidenti Česka a Slovenska, ale nie zástupcovia českej vlády.

Podľa Fica by Česko a Slovensko mali zamerať pozornosť napríklad na tému mieru. "Dnes sme v štádiu, keď by sme mali vyvinúť úsilie, aby zabíjanie Slovanov na Ukrajine skončilo. Najväčšou obeťou tejto vojny je Ukrajina, pretože bola použitá ako nástroj. Západ si myslel, že použije Ukrajinu na oslabenie Ruskej federácie, čo sa nepodarilo,"uviedol slovenský premiér.

Obnovenie spolupráce v rámci V4

Podľa neho je potrebné usilovať sa o obnovenie spolupráce v rámci V4, do ktorej okrem Česka a Slovenska patrí aj Maďarsko a Poľsko. Znovu tvrdil, že tento formát spolupráce stredoeurópskych krajín bol na základe tlaku západných krajín úmyselne rozbitý. V rámci V4 sa ohľadom Ukrajiny líši postoj Česka a Poľska od pozície Maďarska a Slovenska. Fico povedal, že Česko a Slovensko by spoločne mali odmietnuť prípadné zrušenie práva veta v EÚ, teda potrebu jednomyseľného súhlasu členských štátov európskeho bloku na schválenie niektorých rozhodnutí. Znovu sa postavil proti prípadnému ukončeniu dovozu ropy, zemného plynu a jadrového paliva z Ruska do EÚ.

Podpredseda hnutia ANO Radek Vondráček, ktoré pred jesennými voľbami do českej snemovne vedie rebríček popularity politických formácií, dal na konferencii najavo, že ANO v prípade účastí v budúcej českej vláde ako jeden z prvých krokov pristúpi k obnoveniu medzivládnych konzultácií so Slovenskom. Predsedníčka českých komunistov Katarína Konečná kritizovala premiéra Fialu za prerušenie rokovaní so slovenským kabinetom a podpredseda hnutia SPD Radim Fiala hovoril o údajnom zlyhaní českej vládnej politickej reprezentácie a posluhovaní záujmom EÚ.

Šéf Hlasu-SD a slovenský minister vnútra Šutaj Eštok označil prerušenie medzivládnych konzultácií medzi Českom a Slovenskom za zásadnú chybu a kritizoval vrcholných českých politikov. "Považujem za nešťastné, že si najvyšší českí ústavní činitelia za svojich partnerov vyberajú politikov, s ktorými majú rovnaké názory, namiesto demokraticky zvolených reprezentantov Slovenskej republiky," povedal na konferencii. V tejto súvislosti poukázal na debatu českého prezidenta Petra Pavla s bývalou hlavou slovenského štátu Zuzanou Čaputovou, ďalej na schôdzku šéfky snemovne Markéty Pekarovej Adamovej so slovenskými opozičnými politikmi či na prijatie lídra slovenskej opozície českým premiérom.