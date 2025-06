Fico po stretnutí s Meloniovou perlil: Pohovoríte s ňou o všetkom, neobišiel ani hrob pápeža Františka!

Fico na zahraničnej návšteve v Taliansku. (Zdroj: Facebook/Robert Fico)

RÍM - Diplomatické stretnutie v Ríme medzi Slovenskom a Talianskom si naša vláda pochvaľovala. Pozitíva videl hlavne predseda vlády Robert Fico (Smer-SSD), ktorý jej talianský náprotivok, Giorgiu Meloniovú, vychválil do nebies. Predsedníčka vlády je podľa neho osoba, s ktorou neexistujú žiadne tematické hranice pri voľbe konverzácie a okrem toho jej poskytol aj informácie o jeho nedávnom stretnutí s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.

"Pani premiérka má mimoriadny pragmatický a racionálny prístup k európskej agende. My sme veľa času počas nášho rozhovoru venovali agende, venovali sme ju aj repoweringu, čiže zastaveniu toku energií z Ruskej federácie. Tam sme si vymenili názory a na mnohé z nich ho máme rovnaký," pochvaľoval si Fico stretnutie s Meloniovou, pričom vraj vyjadril aj obavy zo straty konkurencieschopnosti v tomto segmente v rámci EÚ.

Zbrojárska agenda a spolupráca

Taliansko a Slovensko by navyše podľa Fica mali spolupracovať aj v oblasti zbrojárskej výroby. Fico to povedal s tým, že ako krajina je Slovensko veľmi zdatné vo výrobe munície veľkého kalibru a Taliansko je efektívne pri výrobe munície malého kalibru. Taliansko a Slovensko by sa tak mohli priblížiť k podpísaniu medzivládnej dohody o spoločnom verejnom obstarávaní.

Fico navštívil aj baziliku, kde odpočíva otec František

Popri diplomatických rokovaniach s vládnymi predstaviteľmi si Fico našiel čas aj na to, aby položil kvety k hrobu zosnulého svätého otca Františka.

Nové reaktory na Slovensku

Fico oznámil aj novinku v prípade energetickej infraštruktúry na Slovensku. Na základe bilaterálnej spolupráce sa krajiny dohodli na možnosti výstavby malých modulárnych reaktorov v Jaslovských Bohuniciach, kde sa bude využívať použité jadrové palivo. Pôjde o spoluprácu medzi štátnou spoločnosťou JAVYS a európskou súkromnou spoločnosťou NewCleo.

Spory sa vraj na rokovaní nevyskytli

Šéf Smeru sa s Meloniovou zhodol, že potrebujú spolu viac hovoriť. Žiadne spory podľa neho pri ich spoločnom rokovaní na stole neboli. Tvrdí, že talianska premiérka sa na problémy týkajúce sa Ukrajiny pozerá z pozície veľkej západnej krajiny. "Rešpektuje, že sme krajina, ktorá susedí s Ukrajinou, že máme vlastné originálne pohľady a že tieto originálne pohľady treba niekedy aj počúvať a sa nimi aj zaoberať," uviedol predseda vlády SR. Stretnutie Fico zhodnotil ako úspešné.