Babiš žiada kvôli kauze bitcoinov demisiu vlády: Piráti chcú koniec Stanjury

Český premiér Andrej Babiš (Zdroj: SITA/AP/Armando Franca)

PRAHA - Predseda opozičného hnutia ANO Andrej Babiš pred začiatkom dnešnej mimoriadnej schôdze snemovne ku kauze sporného daru bitcoinov ministerstvu spravodlivosti uviedol, že vláda Petra Fialu (ODS) musí podať demisiu. A to nielen kvôli hospodárskym škodám, ktoré robí napríklad pri armádnych nákupoch, ale aj kvôli totálnemu zničeniu reputácie v zahraničí kauzou, ktorá sa týka prania špinavých peňazí na medzinárodnej úrovni. Organizovaný zločin prerástol do najvyššieho poschodia politiky - vlády, povedal na tlačovej konferencii.

Podľa Pirátov chápe vládna koalícia Spolu kauzu ako zlyhanie jednotlivca, oni ako vrcholok ľadovca, a to aj predchádzajúceho volebného obdobia. Vyzvali kvôli spornému daru na demisiu ministra financií Zbyňka Stanjuru (ODS). Spustili petíciu s výzvou na jeho koniec na ministerstve, oznámil predseda strany Zdeněk Hřib. Na schôdzi budú požadovať demisiu kabinetu poslanci opozičného SPD.

V súvislosti so stredajším zasadnutím Bezpečnostnej rady štátu na tému daru kryptomien s nejasným pôvodom hovoril Babiš na dnešnej tlačovej konferencii o zneužití orgánu. V kauze podľa hnutia ANO hral popri ministrovi spravodlivosti Pavla Blažka, ktorý podal demisiu, aktívnu úlohu aj minister Stanjura a premiér o tom musel vedieť. Audit zadaný ministerstvom spravodlivosti nie je podľa Babiša potrebný, pretože sa kauzou zaoberajú orgány činné v trestnom konaní.

Kryptografiu ministerstvu spravodlivosti daroval Tomáš Jiřikovský, ktorý v roku 2017 skončil vo väzení za spreneveru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojovanie. Štátu darovaná kryptomenológia vyniesla miliardu korún, ktorú Blažek navrhol rozdeliť na rôzne účely v rozpočte. Opozícia, ale aj rad koaličných politikov prijatie bitcoinov z takéhoto zdroja kritizujú. Blažek v stredu večer oznámil, že na dnešné stretnutie nepríde.

Poslankyňa Eva Decroix (ODS), ktorá má Blažka na čele ministerstva nahradiť, dnešnú schôdzu označila za politickú diskusiu, až audit podľa nej prinesie potrebné informácie. Zadať ho chce externej audítorskej firme, výsledok očakáva v auguste, zhruba mesiac pred parlamentnými voľbami. Rozhodnutie Blažka na dnešnej schôdzi neprísť rozumie.

Demisiu od vlády žiada aj SPD. "Premiér Fiala, ODS a koalícia Spolu sa vysmieva občanom priamo do očí. Klamú, podvádzajú a okrádajú občanov o peniaze za bieleho dňa. Požadujeme demisiu," povedal ČTK na stredajšom zasadnutí Bezpečnostnej rady štátu.

"To, že dnes minister Blažek odmietol prísť na mimoriadnu schôdzu, keď je poslanec a stále ešte minister, a odmietol bitcoinovú aféru vysvetľovať Snemovni, je neslušné, nezodpovedné a slabošské," uviedol na sieti X podpredseda Pirátov Jakub Michálek. Na schôdzi chce Michálek hovoriť o potrebe protikorupčných opatrení.

Ak Fiala nepodá demisiu, ANO vyvolá hlasovanie o nedôvere vláde, uviedol Babiš

Ak premiér Petr Fiala (ODS) nepodá kvôli kauze s darovanými bitcoinmi demisiu, opozičné hnutie ANO vyvolá hlasovanie o vyslovení nedôvery vláde, povedal dnes v snemovni v úvode mimoriadnej schôdze k afére predseda ANO Andrej Babiš. Demisia ministra spravodlivosti Pavla Blažka (ODS), ktorý miliardový dar prijal, podľa Babiša nestačí. Kauzu označil za korupčnú rakovinu, ktorá metastázovala do najvyšších poschodí politiky a úplne narušila dôveru občanov v štát.

"To je na okamžitú demisiu ministra financií (Zbyňka) Stanjury (ODS), ale aj premiéra a na pád celej tejto skorumpovanej vlády organizovaného zločinu," vyhlásil Babiš. Je podľa neho jasné, že do záležitostí okolo daru kryptomeny s nejasným pôvodom bol Stanjura zapojený a nevie si predstaviť, že by o veci nevedel aj Fiala. Premiéra vyzval Babiš na demisiu. "Ak neodídete, hnutie ANO vyvolá hlasovanie o vyslovení nedôvery tejto najhoršej vláde od vzniku Českej republiky," povedal.

Babiš vo vystúpení hovoril o mafiánskej afére prania špinavých peňazí z drog, zbraní a detskej pornografie. "Vláda, ktorá si založila spoločnú kasu s podsvetím, nemá čo robiť v Strakovej akadémii," uviedol. Nejde podľa lídra ANO o milióny, ale o miliardy. "Miliardy, ktoré sa možno objavia aj na účtoch ľudí, ktorí ešte dnes sedia vo vládnych laviciach," vyhlásil.

Predseda ANO spochybnil Fialovo tvrdenie, že v kauze mohol byť štát prostredníctvom ministerstva spravodlivosti zneužitý, a to aj v súvislosti so závažnou medzinárodnou kriminalitou. "Vy ste zneužili Českú republiku spoločne so Stanjurou a Blažkom," uviedol.

Predsedníčka klubu ANO Alena Schillerová premiérovi pohrozila, že ho ANO nenechá dýchať a nenechá dýchať ani Stanjuru a ďalších vládnych spolupracovníkov. Fiala mal podľa nej podať demisiu. Obviňovala vládu z neschopnosti a premiéra z toho, že si jeho spolupracovníci potriasli rukou s podsvetím. Išlo podľa nej o vedomé a systémové zneužitie štátnej správy na legalizáciu špinavých peňazí.

Mimoriadnu schôdzu nechali zvolať poslanci ANO. Teraz, ešte pred hlasovaním o návrhu programu, vystupujú rečníci s prednostným právom. Očakáva sa, že snemovňa program schváli aj hlasmi vládnych poslancov. Do diskusie sa tak budú môcť zapojiť aj ďalší poslanci a plénum bude môcť v závere hlasovať o prípadných návrhoch uznesení.

Z prípadu bitcoinov sme sa poučili: Fiala chce vedieť, čo sa presne stalo

Český premiér Petr Fiala sa chce zasadiť o to, aby sa o kauze bitcoinov na ministerstve spravodlivosti verejnosť dozvedela čo najviac podrobností. Podotkol, že zo situácie sa všetci poučili. Bezpečnostná rada (BR) štátu podľa jeho slov konštatovala, že každá bezpečnostná zložka a tiež Finančný analytický úrad (FAÚ) postupovali podľa svojej zákonnej pôsobnosti. Povedal to v stredu po rokovaní BR.

Prípadom sa ministri najskôr zaoberali na rokovaní vlády. Výsledkom bolo podľa Fialu jednomyseľne prijaté uznesenie, v ktorom požiadali ministerstvo spravodlivosti o predloženie časového sledu udalostí, ktoré viedli k uzavretiu darovacej zmluvy. Bezpečnostnú radu štátu požiadali, aby prerokovala s riaditeľom Bezpečnostnej informačnej služby (BIS) všetky dostupné informácie k tejto veci, čo sa podľa jeho slov následne stalo. Členov vlády a im podriadené úrady poverili, aby v tejto veci poskytli maximálnu súčinnosť.

Bezpečnostných zložiek sa na následkom rokovaní BR podľa jeho slov pýtali, akými informáciami o rizikovosti daru disponovali a na to, čo sa dá v tejto chvíli objasniť, aby bolo možné poskladať celý príbeh. „Pretože celú vec teraz preverujú orgány činné v trestnom konaní, nie je možné k tomu poskytovať ďalšie informácie, lebo právo na informovanie si vyhradil vrchný štátny zástupca v Olomouci,“ vyhlásil Fiala. Často sa podľa jeho slov nestáva, že by niekto chcel dať štátu dar vo forme bitcoinov. Z prípadu sa podľa neho vo vláde poučili a v budúcnosti budú pri takýchto návrhoch mimoriadne opatrní.

„Nebojte sa, ja to nevzdám! Chcem vedieť presne, čo sa stalo, čo je za tým a budem sa snažiť zistiť to. Ale sú tu určité limity,“ povedal premiér a spresnil, že aktuálne prípad vyšetrujú orgány činné v trestnom konaní, ktoré vládnym činiteľom nemôžu poskytovať určitý typ informácií. Verejnosť si však podľa neho zaslúži vedieť podrobnosti. „Postavil som sa k tomu od začiatku čelom, nikde sa neschovávam, kladiem otázky,“ zdôraznil Fiala.

Vo štvrtok budú kauzu riešiť poslanci na mimoriadnej schôdzi v snemovni, na ktorej však neplánuje vystúpiť minister spravodlivosti v demisii Pavel Blažek. V stredu uviedol, že má záujem na tom, aby sa celá záležitosť prešetrila, a aj z dôvodu, že informovanie o prípade si vyhradilo Vrchné štátne zastupiteľstvo v Olomouci, nepovažuje za vhodné, aby sa ku kauze ďalej vyjadroval. Na post ministra rezignoval minulý týždeň v piatok, nahradiť ho má Eva Decroix.

Decroix chce na ministerstve zadať externý audit

Nastupujúca ministerka spravodlivosti Eva Decroix (ODS) zadá v úrade kvôli bitcoinovej kauze audit procesov a pravidiel, ktorý vykoná externá firma. Verejnosť chce s výsledkami previerky oboznámiť do konca augusta, teda ešte pred voľbami do snemovne. Zároveň bezodkladne po nástupe do funkcie predloží vláde časovú os kauzy. Na ministerstvo plánuje priviesť nezávislého koordinátora z justície, ktorý bude o záležitosti nestranne informovať. Uviedla to na dnešnej tlačovej konferencii pred mimoriadnou parlamentnou schôdzou, ktorú kvôli daru bitcoinov ministerstvu spravodlivosti zvolalo opozičné ANO.

Decroix má budúci týždeň na čele ministerstva nahradiť svojho straníckeho kolegu Pavla Blažka, ktorý kvôli prijatiu bitcoinov za miliardu korún od odsúdeného obchodníka s drogami rezignoval na funkciu. "Som si vedomá ťarchy situácie, ktorá viedla k rezignácii môjho predchodcu. Chcem prevziať ministerstvo spravodlivosti s jasným cieľom obnoviť dôveru v justíciu a zabezpečiť, aby podobné situácie nemohli nastať," vyhlásila.

Designovaná ministerka zároveň zdôraznila, že ministerstvo bude spolupracovať so všetkými orgánmi a inštitúciami, ktoré teraz bitcoinovú kauzu riešia. "Ako budúca ministerka budem komentovať všetky konkrétne kroky, osoby alebo okolnosti spojené s prebiehajúcou kauzou s maximálnou striedmosťou tak, aby bol eliminovaný akýkoľvek pocit politizácie tejto kauzy, ktorý môže ohroziť dôveru v nestrannosť a nezávislosť justície," poznamenala. povedala s tým, že zasahovať akýmkoľvek spôsobom do vyšetrovania jej neprináleží. Chce vytvoriť podmienky na to, aby sa vyšetrovanie mohlo uskutočniť nezávisle a dôkladne.

Meno koordinátora komunikácie o bitcoinovej kauze plánuje Decroix vopred prerokovať s koaličnými partnermi, prípadne aj s opozíciou. Podľa nej by to mal byť právnik rešpektovaný justičným svetom, ktorý bude informácie poskytovať pravidelne, vecne a bez špekulácií.

Ministerstvo spravodlivosti prijalo bitcoiny od Tomáša Jiřikovského, ktorý v roku 2017 skončil vo väzení za spreneveru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojovanie. Blažek prijatie daru obhajoval tým, že na transakcii nebolo nič nelegálne a že sa nepreukázalo, že bitcoiny pochádzajú z trestnej činnosti. Odmietol tiež, že by išlo o pranie špinavých peňazí.

Prezident Petr Pavel v utorok pred poslancami povedal, že kauza má mimoriadne škodlivý potenciál, môže znížiť dôveru v spravodlivosť aj inštitúcie a poškodiť Česko v zahraničí. Vecou sa zaoberá Národná centrála proti organizovanému zločinu a Vrchná prokuratúra v Olomouci, ktoré kauzu preverujú pre podozrenie zo zneužitia právomoci, z legalizácie výnosov trestnej činnosti a z nedovoleného nakladania s drogami.