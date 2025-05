Mimovládne neziskové organizácie budú musieť podávať výkaz transparentnosti: Zverejnia darcov aj údaje o členoch

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Neziskové organizácie či nadácie budú po novom povinné za každý rok vypracúvať výkaz o transparentnosti. Zrealizovať to budú musieť do 30. júna nasledujúceho roka. Prvýkrát budú výkaz vypracovávať za obdobie od 1. júna do 31. decembra tohto roka. Týka sa to tiež združení s ročným príjmom nad 35.000 eur. Výkaz bude musieť obsahovať informácie o osobách, ktoré prispeli na činnosť organizácie za rok viac ako 5000 eur, a identifikačné údaje orgánov alebo členov orgánu organizácie.

Výkaz budú organizácie zverejňovať do verejnej časti registra účtovných závierok. Vzor výkazu ustanoví ministerstvo financií opatrením. Pri porušení povinnosti bude platiť viacstupňový sankčný mechanizmus - registrovaný úrad uloží organizácii pokutu do 1000 eur a v prípade, že nedôjde k náprave, uloží jej ďalšiu pokutu až do výšky desaťnásobku hornej hranice sadzby, a to aj opakovane. „Pri ukladaní tretej a ďalšej pokuty je dolná hranica sadzby pokuty 5000 eur,“ uvádza sa v legislatíve.

Povinnosť sa rozšíri aj pri prijatí verejných zdrojov

Mimovládne neziskové organizácie, ktorým bol poskytnutý jednorazový príspevok z verejných zdrojov v sume najmenej 3330 eur alebo v rámci jedného roka dostali verejné zdroje v úhrnnej zmluve najmenej 10.000 eur, sa po novom taktiež stávajú povinnými osobami. Budú teda povinné podľa infozákona sprístupňovať informácie, a to iba o hospodárení s danými prostriedkami.

Skupina opozičných poslancov Národnej rady (NR) SR sa pre novelu obrátila na Ústavný sú SR. Odôvodňovala to tým, že novela ohrozuje základné demokratické princípy a ľudské práva. Ústavný súd SR ich návrh prijal na ďalšie konanie a ústavnosť novely posúdi. Návrhu na pozastavenie účinnosti nevyhovel.