Fico na konferencii v Budapešti: Ostro kritizoval Brusel a politiku EÚ! Vítal ho potlesk aj spokojný Orbán

Robert Fico pricestoval do Budapešti, kde sa zúčastní na konferencii konzervatívnej politickej akcie CPAC Hungary (Zdroj: TASR/MTI/Hungarian PM’s General Department of Communication/Zoltan Fischer)

Na konferenciu mali pricestovať účastníci z 30 krajín šiestich kontinentov. „Oči celého sveta sú upreté na nás,“ chválil sa na sociálnej sieti predseda maďarskej vlády Viktor Orbán. Neskôr dokonca na Facebooku zverejnil pozdrav amerického prezidenta Donalda Trumpa. „Viete, čo pre mňa znamená Maďarsko, a viete aj to, čo pre mňa znamená CPAC. Obe si veľmi vážim a milujem,“ odkázal prezident USA, ktorý ďalej o Orbánovi povedal, že je to skvelý človek, ktorého si všetci hlboko vážia. „Odviedol skvelú prácu pri riadení krajiny a je to skutočne výnimočná osobnosť,“ dodal s tým, že CPAC je celosvetovo uznávaná organizácia zastupujúca konzervatívne hodnoty, akými sú silné hranice, poriadok a bezpečnosť.

ilustračné video

Fico reaguje na hrozby Merza v EÚ: Slovensko nie je malý žiačik, ktorého treba poučovať (Zdroj: Facebook/Robert Fico)

Fica vítali potleskom

Čo sa týka slovenského premiéra, toho vo štvrtok vítali na konferencii hlasným potleskom. Niektorí prítomní dokonca vstali.

Fico sa okrem iného venoval európskej politike, sám seba označil za ľavičiara a sociálneho demokrata, „rurálneho typu“, nie „bruselského.“ PV príhovore povedal, že budú možno nasledovať bezprecedentné rozhodnutia v rámci reforiem EÚ. „Sila Európskej únie spočíva v schopnosti ku kompromisu, vo vzájomnej úcte a v schopnosti spoločne odmietať diktatúry,“ povedal slovenský premiér a dodal, že zrušenie práva veta by znamenal odklon od demokracie a koniec spoločného európskeho projektu. Odkázal tiež, že zrušenie práva veta v Európskej únii a potrestanie krajín presadzujúcich suverenitu môže byť novou železnou oponou.

Venoval sa aj konfliktu na Ukrajine, ktorá sa musí podľa jeho slov skončiť. „Oslabuje nás v každom smere,“ dodal Fico s tým, že si to vyžaduje komunikáciu so všetkými stranami, teda aj s Ruskom.

Počas svojho prejavu sa pochválil aj svojou nedávnou cestou do Moskvy na oslavy výročia konca 2. svetovej vojny. Vyhlásil tiež, že chce zapísať do ústavy, že existujú len dve pohlavia. Za tieto slová si dokonca vyslúžil potlesk.

Robert Fico pricestoval do Budapešti, kde sa zúčastní na konferencii konzervatívnej politickej akcie CPAC Hungary (Zdroj: TASR/MTI/Hungarian PM’s General Department of Communication/Zoltan Fischer)

Orbán hovoril o vlasteneckom pláne

Pravicovú politickú konferenciu CPAC usporadúva každoročne od roku 1974 Americká konzervatívna únia (ACU). V takmer polstoročnej histórii sa z nej stalo podujatie, ktoré mobilizuje desaťtisíce konzervatívcov. V Európe sa prvýkrát uskutočnila v roku 2022 v Budapešti.

Maďarský premiér vo svojom otváracom prejave pripomenul, že Európa si vyberá medzi liberálnou a vlasteneckou budúcnosťou. Podľa neho prvý smer vedie k vojnovej, centralizovanej Európe, ale Maďari majú svoj vlastenecký plán. „Potrebujeme mier, a na to nepotrebujeme členstvo Ukrajiny v EÚ. Potrebujeme suverenitu, nechceme centrálne riadenie. Ľuďom treba vrátiť slobodu politiky, myslenia a názoru. Chceme získať späť Európu od migrantov a chceme kresťanskú Európu,“ zdôraznil Orbán.