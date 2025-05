Nastal obrovský rozmach obranného priemyslu a výroby munície na Slovensku, tvrdí premiér

Robert Kaliňák a Robert Fico (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

„Nastal obrovský rozmach výroby munície na Slovensku a obranného priemyslu ako takého,“ zdôraznil premiér. Je podľa neho dôležité, aby sa na Slovensku vyrábala nielen munícia, ale aj ďalšie produkty, ktoré armáda potrebuje. „Podpora domácej sebestačnosti nastáva a ministerstvo v nej pokračuje,“ doplnil. V tejto súvislosti poukázal aj na pozitívny vplyv na hrubý domáci produkt (HDP).

Do slovenskej armády začalo podľa jeho slov prichádzať viac vojakov ako z nej odchádza. „Je to jasný nepomer. Ráta sa, že v roku 2025 by to mohlo byť 1800 vojakov, ktorí by mali prísť, a len 600 by malo odísť. Minulosť bola iná,“ zdôraznil premiér. Ocenil tiež prístup ministerstva k mzdám vojakov, príspevkom a ďalším motivačným prvkom. Za splnenú úlohu považuje aj budovanie kvalitnej infraštruktúry pre vojakov.

Zopakoval, že Slovensko už nedaruje Ukrajine žiadne zbrane. „Sme krajina, ktorá pomáha inak Ukrajine v ťažkej situácii. (...) Na komerčnej báze nemáme problém spolupracovať s nikým,“ doplnil. Ministerstvo obrany podľa premiéra urobilo aj všetky potrebné kroky, pokiaľ ide o ochranu vzdušného priestoru. V budúcnosti sa podľa jeho slov uvažuje nad rozšírením počtu stíhačiek. Hovoril tiež o spolupráci s izraelskou spoločnosťou v súvislosti so systémom protivzdušnej obrany.

„Budeme tlačiť a presviedčať našich partnerov v Severoatlantickej aliancii (NATO), že prípadné navyšovanie výdavkov na obranu by malo byť spojené aj s financovaním projektov, ktoré nazývame projekty duálneho určenia,“ povedal Fico. Okrem nemocníc by mohlo ísť o cestnú infraštruktúru, mosty a možno aj školstvo. Poukázal na projekty troch nemocníc, v ktorých zohráva rezort obrany dôležitú úlohu. Ministerstvo si preto podľa jeho slov okrem zabezpečovania obranyschopnosti SR a plnenia záväzkov v NATO plní aj ďalšie úlohy.

Premiér okrem iného vyzdvihol na štvrtkovej tlačovej konferencii aj schválené legislatívne zmeny v aktívnych zálohách či možnosť zriadenia Žandárskeho zboru. Hovoril aj o úspešnom ušetrení finančných prostriedkov prehodnotením zmlúv z minulosti.