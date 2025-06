O pokute pre ministra Kaliňáka za vilu v Chorvátsku výbor nerozhodol: Rokovanie bude pokračovať budúci týždeň

Vyjadrenie Veroniky Remišovej k Robertovi Kaliňákovi (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

„Nerozhodlo sa o ničom, nebolo prijaté žiadne uznesenie. Začali sme ešte len prvý bod, podnet na Kaliňáka, že neuviedol vilu vo svojom majetkovom priznaní, k čomu sa priznal. Povedal, že by to urobil opäť. Pri tomto bode zatiaľ sme a budeme pokračovať na budúci týždeň,“ povedala Remišová novinárom. Očakávala že sa Kaliňák z úcty k občanom ospravedlní, no podľa nej len odkázal všetkým, že na neho zákon neplatí. Remišová pripomenula, že minister „povolil“ poslancom udeliť mu pokutu, ale trvá na tom, že môže porušiť zákon.

Podpredsedu výboru Dušana Tittela (Hlas-SD) mrzí, že výbor neprijal rozhodnutie a výbor sa naťahuje. Kaliňák podľa neho zdôvodnil svoje konanie. „Má na to svoje dôvody, zdôvodnil to, ale mám predstavu, že keď dôjde k porušeniu zákona, príde aj trest,“ povedal novinárom. Hlasovať bude podľa svojich slov „určite dobre“.

Kaliňák sa vyhovára, zákon hovorí jasne

Kaliňák sa podľa poslanca Gábora Grendela (Slovensko, Za ľudí, KÚ) vyhovára a v skutočnosti on sám vyzradil svoje rodinné pomery, hoci tvrdí, že chcel chrániť svoju rodinu. „Zákon nepozná žiadne takéto výhovorky. Mal priznať v majetkovom priznaní, že niečo také jeho manželka vlastní a žiadny výbor by sme tu nemali,“ povedal Grendel.

Na výbore pre nezlučiteľnosť funkcií sa vedú tri konania voči Kaliňákovi za to, že vo viacerých majetkových priznaniach v uplynulých rokoch neuviedol vlastníctvo vily v Chorvátsku, ktoré patrí jeho manželke. Tým mal porušiť ústavný zákon. Minister tvrdí, že tak neurobil, pretože chcel chrániť súkromie rodiny. Vo štvrtok dodal, že prípadnú pokutu zaplatí, no chce, aby sa vecou zaoberal Ústavný súd (ÚS) SR.

Výbor rieši aj podanie voči Remišovej, ktorá mala podľa Kaliňáka porušiť zákon, keď mala prezradiť o ňom neverejné informácie a využiť ich na politický prospech. Poslankyňa opakovane hovorí, že nikdy žiadne informácie o majetkových pomeroch rodinných príslušníkov nevynášala a Kaliňák sa k vlastníctvu priznal verejne sám. Remišovej hrozí pokuta vo výške 12 platov, pri Kaliňákovi to má byť pokuta vo výške troch priemerných platov v hospodárstve.