Kaliňák priznáva, že platnosť transakčnej dane môže byť časovo obmedzená: Vplyv na bežných ľudí podľa ministra nemá

Robert Kaliňák (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Platnosť transakčnej dane môže byť časovo obmedzená. Uviedol to minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) v nedeľnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike. Pýtal sa však, čím by sa nahradila. Zároveň potvrdil, že o návrhu predsedu SNS Andreja Danka na zrušenie transakčnej dane pre živnostníkov a malé firmy s obratom do 100-tisíc eur sa má diskutovať. Poslanec parlamentu a predseda KDH Milan Majerský vyhlásil, že kresťanskí demokrati podporia v Národnej rade SR akýkoľvek návrh o obmedzení transakčnej dane.