Bratislavský Smer označil Merza za führera! Fico to neodsúdil, má s tým podľa neho počítať

Robert Fico (Zdroj: TASR - Martin Baumann)

Vyjadrenie nemeckého spolkového kancelára Friedricha Merza o návrhu odobrať Slovensku finančné prostriedky EÚ, ak sa bude ďalej odkláňať od spoločného smerovania Únie, sa stretlo s búrlivými reakciami. Ostro sa voči jeho slovám ohradil premiér Fico, ale aj podpredseda parlamentu Andrej Danko (SNS).

Bratislavská organizácia Smeru, vedená poslancom Jánom Mažgútom, na sociálnej sieti označila nemeckého kancelára Friedricha Merza za „führera". Neskôr príspevok zmazala. Opozičná strana KDH sa voči tomu ostro ohradila. Vyzvala predsedu vlády SR, aby požiadal miestnu organizáciu o ospravedlnenie sa. "Máloktorý národ sa v dejinách s takou pokorou postavil k svojej temnej minulosti ako Nemci. Urobili tak rovnako všetci nemeckí politici po II. sv. vojne. Nazvať súčasného nemeckého kancelára führerom je urážkou celého nemeckého národa. Okrem toho, Nemci stáli po novembri 1989 zo všetkých európskych národov najbližšie Slovensku a sú našimi dlhoročnými spojencami a partnermi," uviedlo KDH.

Fico to neodsúdil

Predseda Smeru a premiér Fico vyjadrenia okresnej organizácie Smeru verejne neodsúdil. "Ja teraz nebudem používať žiadne vyjadrenia na adresu nikoho," zareagoval počas stredajšej tlačovej konferencie počas návštevy ministerstva zahraničia na otázku novinára, čo si myslí o vyjadrení bratislavskej organizácie Smeru. Uviedol, že vyjadrenie nemeckého kancelára vyvolalo množstvo negatívnych reakcií a poukázal na viacerých novinárov či českého právnika, ktorý hovorí o "nemeckom imperializme". "Keď sa rozhodol povedať pán spolkový kancelár to, čo povedal, jednoducho musí brať na seba riziko, že sa bude nejako pomenovávať. Každý musí niesť zodpovednosť za to, aké následky môžu mať jeho vyjadrenia," vyhlásil Fico.

Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) a minister zahraničia Juraj Blanár (Smer-SD) počas tlačovej konferencie po ich stretnutí na pôde ministerstva (Zdroj: TASR - MZVEZ)

"Neviem, ako to presne myslel spolkový kancelár, ale ak hovorí, že pokiaľ nebudete poslúchať, budete potrestaní, tak ja to odmietam. A v žiadnom prípade nebudem ani nadávať, ani potvrdzovať, ani vyvracať kohokoľvek a čokoľvek na adresu spolkového kancelára," dodal.

Slová nemeckého kancelára považuje premiér Fico za absolútne neprijateľné v modernej Európe. "Ak nebudeme poslúchať, tak bude nasledovať trest? Toto nie je cesta k hľadaniu súdržnosti a k spolupráci. Verím, že si to vyjasníme, pretože takýto štýl komunikácie je kontraproduktívny," zareagoval Fico na slová Merza. "Ak niekto chce presadzovať politiku jedného jediného povinného názoru... to je koniec demokracie v Európe a je to nebezpečné ako tretia svetová vojna," uviedol premiér s tým, že k tomu nemá čo viac povedať.