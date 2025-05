Agel kritizuje analýzu ÚDZS, podľa Penty Hospitals prináša dôležité fakty

Ilustračné foto (Zdroj: TASR)

„Najnovšia analýza ÚDZS už tretíkrát po sebe prináša dôležité fakty, ktoré vyvracajú mýty o ‚slabo‘ platených štátnych nemocniciach. V roku 2024 dostali štátne univerzitné a fakultné nemocnice mimoriadny balík 191 miliónov eur,“ uviedol Kráľ. Aj napriek tomu mali podľa neho dosiahnuť v minulom roku stratu 165 miliónov eur. Pripomenul tiež, že hoci boli nemocniciam v rámci oddlžovania uhradené dlhy voči Sociálnej poisťovni, ich zadlžovanie voči tejto inštitúcii naďalej rastie aj v tomto roku.

Analýza ÚDZS iba zbytočne vnáša demagógiu

Ako priblížila Závodská, analýza ÚDZS iba zbytočne vnáša demagógiu do financovania sektora. „Ide o jednostranný pohľad, cez jeden parameter, ktorý ani nepatrí medzi štandardné ukazovatele v DRG (Diagnosis Related Group - skupiny súvisiacich diagnóz). Ak by mala byť táto, ako aj predchádzajúca analýza úradu objektívna, malo by v nej byť aj vysvetlené, prečo v minulosti všetky tri zdravotné poisťovne prešli na paušálnu úhradu a prečo sa valorizovalo výlučne v ústavnej zdravotnej starostlivosti,“ ozrejmila.

V tejto súvislosti vyvstáva podľa Závodskej otázka, prečo sa úrad nepozerá viac na rozvoj zdravotnej starostlivosti v prospech pacienta, ale hodnotí len jeden parameter, ktorý nevypovedá o jej kvalite. Upozornila tiež, že v úhradách sa od januára veľa zmenilo. Podľa nej by sa mal úrad zaoberať tým, že ministerstvo zverejnilo programové financovanie pre rok 2025 až v marci a poisťovne zatiaľ nekompenzovali nemocniciam mzdovú valorizáciu, ktorú platia od začiatku roka.

Štátne nemocnice po započítaní dotácií dosiahli efektívne sadzby

Penta Hospitals v stanovisku objasnila, že štátne nemocnice po započítaní dotácií dosiahli efektívne sadzby až do výšky 3601 eur za jednotku produkcie. „Nemocnice siete Penta Hospitals sa pohybovali výrazne pod touto úrovňou - v priemere 2950 eur,“ špecifikoval Kráľ. Dodal, že konkurenčná sieť Agel dostala za rovnakú hospitalizáciu o 12 percent viac ako ich nemocnice.

Podľa generálneho riaditeľa Penta Hospitals Petra Lednického štát systémovú neefektivitu, ktorá sa sústreďuje v štátnych nemocniciach, nerieši. „A to na úkor spravodlivosti a výkonnostnej motivácie v celom sektore. ÚDZS týmto smerom jednoznačne ukazuje cestu,“ podotkol. ÚDZS v analýze poukázal na to, že súkromné nemocnice dostali vlani za svoju produkciu zhruba o 56 miliónov eur viac, než by im prináležalo podľa bežnej sadzby stanovenej Centrom pre klasifikačný systém DRG. Najviac k tomu prispela Všeobecná zdravotná poisťovňa.