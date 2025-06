Poisťovňa Dôvera odmieta kritiku: Zvýhodňovanie nemocníc Penta Hospitals je HOAX

Nemocnica s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach (Zdroj: TASR - Radovan Stoklasa)

Čo hovoria údaje dvoch úradov

Pán doktor nemá pravdu, keď tvrdí, že kritériom úspešnosti vyjednávania nemocnice s poisťovňou je jej majiteľ. Dostupné dáta z národných autorít, ako sú Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a Úrad hodnoty za peniaze, preukazujú, že štátne nemocnice sú podstatne lepšie platené ako súkromné. Nech sa na tieto dáta pozeráme akokoľvek, tvrdiť opak je nepravdivé.

Bližší pohľad na údaje od týchto dvoch úradov prináša zaujímavé informácie, spomeňme dve najdôležitejšie:

I. Dôvera finančne nezvýhodňuje nemocnica Penta Hospitals. Pravdou je, že Dôvera platí týmto nemocniciam menej než ostatné zdravotné poisťovne.

II. Nemocnica Bojnice vlani zaevidovala 10449 normalizovaných hospitalizácií. Keby bola platená ako priemerná nemocnica II. typu, tak dostane o 3,26 milióna eur viac ( [2988-2676]*10449 ), takže by naďalej robila stratu 4 milióny eur ročne.

Ako je financovaná NsP Prievidza

Pán doktor podľa všetkého netuší ako bola NsP Prievidza financovaná v minulých rokoch. V minulom roku mala prievidzsko-bojnická nemocnica najvyššie platby spomedzi všetkých zdravotných poisťovní práve od Dôvery (2694 eur), nasleduje VŠZP (2672 eur) a nakoniec Union (2659 eur). Hoci nemocnica za posledné roky ošetrila menej pacientov ako bolo predpokladané, dostala od nás dohodnuté paušálne platby, vďaka čomu si prilepšila sumou 1,1 milióna eur.

To, že v porovnaní s inými nemocnicami dnes zaostáva, nepopierame, preto s ňou rokujeme. No tvrdiť, že za jej stratové hospodárenie môže Dôvera, je nezmysel z jednoduchého dôvodu. Nemocnica bola dlhé roky členom Asociácie nemocníc Slovenska (ANS), pričom táto asociácia bola nemocnicou poverená rokovať so zdravotnými poisťovňami vrátane Dôvery. Vyrokované zmluvné podmienky nemocnica prijala a potvrdila podpisom zmluvy. Ak NsP Prievidza tvrdí, že v minulosti nebola odmenená dostatočne, je zrejmé, že za to nesie plnú zodpovednosť samotná nemocnica. Konkrétne jej manažment, ktorý v tejto veci komunikoval a rokoval s vedením ANS.

Naša ponuka nemocnici

NsP Prievidza sme ponúkli medziročné navýšenie úhrad o 17,5 percenta. Zároveň sme garantovali, že efektívna základná sadzba v paušálnej zložke úhrady bude minimálne na úrovni základnej sadzby podľa DRG vyhlášky.

NsP Prievidza sme dokonca ponúkli prechod na tzv. full DRG úhradu, kde nie sú žiadne limity. Manažment doposiaľ všetky návrhy odmietol.

Nezdávame sa, táto ako aj každá iná nemocnica, je pre nás dôležitým partnerom v zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti pre našich poistencov. S NsP Prievidza chceme mať korektný, partnerský vzťah, s rovnakými úmyslami určite pristupuje k rokovaniam aj vedenie nemocnice, preto veríme v skorú dohodu.

Martin Kultan, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva zdravotnej poisťovne Dôvera