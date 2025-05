Zmena ústavy znova napína strunu: Podráždený Danko krúti hlavou nad diskusiou s KDH, porušili koaličnú dohodu!

Dochádza k ďalšiemu konfliktu? (Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Ramon Leško)

BRATISLAVA - Zdá sa, že kým sa najskôr pri spolupráci Smeru-SSD a KDH nad ústavnými zmenami bude rozhorčovať opozičný volič, šokujúco prichádza protestný hlas úplne odinakiaľ, a to priamo z koaličnej strany. Predseda Slovenskej národnej strany vyjadril ostrý nesúhlas voči tomu, aby sa zmeny v ústave, pri ktorých má asistovať 10 poslancov KDH, diali za asistencie vzájomných rokovaní Smeru a kresťanských demokratov z opozície. Andrej Danko to považuje dokonca za porušenie koaličnej dohody!

Trecích plôch v koalícii je každým dňom čoraz viac. Netreba chodiť ďaleko do histórie a pripomenúť si témy ako zahraničnopolitické smerovanie či transakčnú daň. K týmto problémom sa zrejme pridáva aj ďalší - rokovanie o ústavných zmenách. Na tieto potrebuje Smer ústavnú väčšinu v podobe aspoň 90 hlasov. Evidentne si túto skutočnosť uvedomovali aj v koalícii, no zrejme nie každý mal úplne jednotnú predstavu o tom, ako túto väčšinu naakumulovať.

KDH zmeny podporí, má však svoje tri body

Svoj protest totiž vzniesol šéf koaličnej SNS Andrej Danko, ktorý sa podľa vlastných slov až z médií dozvedel, že dochádza k akýmsi rokovaniam medzi členmi Smeru a KDH a stretávať sa už majú dlhšie. Tieto stretnutia dokonca potvrdil aj samotný šéf KDH a prešovský župan Milan Majerský, ktorý sa na diskusiách so smerom podieľal spolu s Igorom Janckulíkom ako šéfkom klubu KDH.

Za Smer sa na týchto rokovaniach mali zúčastňovať napríklad aj Tibor Gašpar, ktorý rokovania tiež nepoprel a dokonca dodal, že prebiehajú už dlhšie.

Sám dokonca vyhlasuje, že ústavné zmeny, za podmienok, že Smer podporí ich 3 vlastné návrhy, podporia a dodajú 10 hlasov. Zdrží sa zrejme len František Mikloško.

Danko hovorí o porušení koaličnej dohody

Danko je však rozčarovaný z toho, že k zbieraniu hlasov sa prichádza aj na základe rokovaní koaličnej a opozičnej strany a považuje to za porušenie koaličnej dohody. "Ak mi niekto pripomína porušenie koaličnej zmluvy tak v tomto kontexte mi pri porušení koaličnej zmluvy napadá stretnutie Smeru s KDH o zmene ústavy," povedal na úvod stredajšieho brífingu Danko.

"O tom sme informovaní neboli," pokračoval šéf národniarov.

Pozrite sa do zrkadla

"Až z médií som sa dozvedel, že sa rokuje s KDH. To koaličná zmluva neumožňuje. Vznášam to ako výhradu koaličnému partnerovi, ak nás za niečo kritizujete, tak sa pozrite do zrkadla," odkázal zvyšku koalície nespokojný Danko.