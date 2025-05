KDH chce zabezpečiť koordinátorov bezpečnosti do škôl i zdravotníckych zariadení

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

„KDH prichádza s legislatívnou zmenou na to, aby koordinátori bezpečnosti mohli na škole byť zapojení a mohli pracovať,“ uviedol Šmilňák. Ako priblížil, úlohou koordinátorov by bolo identifikovať rizikové a slabé miesta v škole a zabezpečiť ich tak, aby sa predišlo možnému útok. Zároveň by pripravovali bezpečnostný projekt pre školu, vytvárali modelové situácie a učili žiakov i učiteľov, ako reagovať v krízových situáciách. Ich úlohou by bolo podľa neho tiež napríklad pripraviť evakuačný plán pre školu.

Macek podotkol, že bezpečnostné zložky za posledné dva roky opustilo minimálne 3500 ľudí. „Vo väčšine sú veľmi trénovaní a fundovaní na to, aby mohli byť použití na ochranu alebo zabezpečenie zníženia rizika útoku nejakého aktívneho útočníka na mäkké ciele, či už sú to školy alebo zdravotnícke zariadenia,“ poznamenal. Zdravotnícke a sociálne zariadenia podľa hnutia čelia rôznym situáciám, ako pohryzenia, kopance, pľuvance či vyhrážanie. „S tým všetkým sa stretávajú opatrovateľky, zdravotné sestry i lekári,“ doplnila Turčanová. Dodala, že práve koordinátor bezpečnosti môže pomôcť takýmto situáciám predchádzať.