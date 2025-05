Ficova hrádza proti progresivizmu: Šéf Smeru zlákal poslancov KDH, TOTO požadujú na oplátku

Šéf kresťanských demokratov naznačil, že podporia ústavné zmeny. (Zdroj: Topky/Ján Zemiar, Ramon Leško)

Fico o zmene ústavy začal informovať na januárovej tlačovej konferencii na Úrade vlády. Ňou chce dosiahnuť, aby sa "obmedzil vplyv Bruselu" a chce zabezpečiť, aby sa v našom ústavnom poriadku hovorilo len o dvoch pohlaviach. Na tieto a podobné zmeny okamžite zareagovali opozičné strany ako Sloboda a Solidarita a Progresívne Slovensko. Podľa nich ide o hodenú udicu pre konzervatívnych poslancov z radov opozície.

Robert Fico (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Nehrajte túto hru, reaguje časť opozície na konzervatívcov

Niektorí z nich dokonca apelovali na niektorých členov KDH, aby nepodľahli tomuto dojmu. Jedným z nich bol aj Alojz Hlina. "Nedajte sa prosím Vás natiahnuť na túto hru. Je veľmi nefér, brutálne nečestná, neférová," zareagoval svojho času Hlina na poslancov KDH, čo by bývalý predseda tohto hnutia.

KDH vidí príležitosť na zmenu ústavy, ktorej sa dožadujú roky

Majerský svoj úmysel podporiť ústavné zmeny z dielne šéfa Smeru potvrdil pre Aktuality.sk. Ten snahu podporiť tieto zmeny vysvetlil aj tým, že hnutie ako také sa už roky snaží o ústavné zmeny podobného rázu. Zrejme teraz pre nich nastala príležitosť takéto zmeny aj dosiahnuť.

To, že KDH má v pláne tieto zmeny podporiť na svojich opozičných kolegov "nabonzoval" podpredseda parlamentu za Smer-SSD Tibor Gašpar, ktorý povedal, že koalícia a niektorí členovia KDH v tomto duchu už niekoľko dní rokujú, pričom na týchto rokovaniach sa objavuje aj samotný Majerský, čo on sám nepoprel.

Milan Majerský (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Na rokovania chodí aj so svojím kolegom a bývalým ministrom spravodlivosti Viliamom Karasom. Nechýba ani šéf klubu KDH Igor Janckulík. "Áno, sme ochotní za to zahlasovať," podporil svoj úmysel podporiť ústavné zmeny Majerský. "Záleží nám aj na tom, aby to prešlo a záleží nám aj na tom, aby prešli naše návrhy, ktoré sme mali medzi našimi ústavnými zmenami," dodal šéf KDH.

Dodajú 10 hlasov, no majú podmienky

Majerský však tieto hlasy nechce dodať zadarmo a KDH pripomína svoje podmienky. "Ja si myslím, že 10 hlasov KDH doručí na to, aby prešla novela ústavy. Ale pripomínam, budeme rokovať o našich ďalších troch veciach, ktoré sme viac menej mali v určitých podobách aj v našom ústavnom návrhu. Bola to výhrada vo svedomí, bolo to zákaz surogátneho materstva alebo to, aby sa dieťa nestalo obchodným artiklom a uznesenie o tom, že žena je matka, ale matka je žena a otec je muž," spresnil Majerský.

Milan Majerský (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

Čierna ovca - Mikloško

Čiernou ovcou klubu v tomto prípade podľa Aktualít bude zrejme poslanec František Mikloško. Ten ako jediný poslanec KDH odmieta zmenu ústavy. "Celý úmysel tejto novely zo strany vlády a Roberta Fica je účelový. Keď sa niečo robí so zlým úmyslom, najmä v takto citlivých veciach, tak výsledok nemôže byť dobrý," konštatuje Mikloško.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Ani desať hlasov od KDH však nebude koalícii na ústavné zmeny stačiť, pretože teoreticky by išlo o najviac tesných 89 hlasov. Na ústavnú väčšinu budú zrejme loviť v opozičnom konzervatívnom tábore, ktorého formálnym a tradičným členom je aj Anna Záborská z Kresťanskej únie, ktorá bola do parlamentu zvolená pod hlavičkou OĽaNO a priatelia. Títo poslanci o ústavných zmenách už dlhšie a intenzívne diskutujú. Ak na zmeny dodá hlas čo i len jeden z nich, ústavná zmena v parlamente tesne prejde.

Voliči sa búria, na sociálnych sieťach miznú kritické komentáre

O zmene ústavy na konci dňa prehovorilo na sociálnej sieti aj KDH. Tí síce priamo nepovedali, že podporia zmenu ústavy, ktorú chce iniciovať Fico, no isté je, že pod príspevkom sa vo veľkom množstve zhromaždili nasrdení voliči kresťanaských demokratov, ktorí si neželajú, aby sa KDH participovalo na ústavnej zmene z dielne Smeru. "Ak toto dopustíte, už vás voliť nebudem,"; "prosím, neskáčte na tento lep,"; "KDH si týmto krokom zabezpečí 4 percentá v budúcich voľbách," - uvádzali prispievatelia pod statusom nižšie.

O pár hodín však z kritických komentárov nezostalo nič, pretože administrátori stránky šéfa KDH Milana Majerského ich takmer do posledného vymazali.