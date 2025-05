Fico reaguje správu o stave republiky: Ostrá KRITIKA prezidenta za TIETO slová! Pellegrinimu posiela odkaz

Prezident SR Peter Pellegrini vystúpil v parlamente (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Prezident okrem iného vo svojej správe o stave republiky hovoril o zahraničnej politike a orientácii Slovenska. Túto oblasť si nechal až na záver prejavu, v ktorom pripomenul, že traja najvyšší ústavní činitelia pred časom jasne deklarovali, že Slovensko presadzuje suverénnu zahraničnú politiku, otvorenú na všetky štyri svetové strany. „Tento spôsob určite podporujem a počas svojej politickej dráhy som tak vždy aj konal. Ale dnes musím z tohto miesta verejne pripomenúť, že jednou zo štyroch svetových strán je stále aj západ. A ten sa nesmie z našej zahraničnej politiky vytratiť! Západ totiž nie je len jednou zo štyroch svetových strán, ale pre slovenské záujmy aj stranou najdôležitejšou,“ odkázal prezident.

„89 percent všetkých investícií prichádza na Slovensko z Európskej únie. A 78 percent celého slovenského vývozu smeruje do členských štátov Únie. Európska únia je naším hospodárskym, zahraničnopolitickým, hodnotovým, a čoraz viac aj bezpečnostným priestorom, ktorý za žiadnych okolností nesmieme opúšťať,“ pripomenul.



Vládu požiadal, aby sa v snahe viesť zahraničnú politiku na všetky štyri svetové strany nevzďaľovala od našich partnerov v Európskej únii a spojencov v Severoatlantickej aliancii. „Pozorne, prosím, počúvajme našich partnerov, aj keď vyjadrujú názory, s ktorými sa nevieme hneď stotožniť. Východisko je v dialógu a spolupráci, a nie v prehlbovaní nedôvery a vzájomnej konfrontácie, pretože tá môže mať pre Slovensko mimoriadne vážne dôsledky,“ varoval.

Práve k tejto časti sa rozhodol vyjadriť premiér Robert Fico. „Nemáme absolútne žiaden záujem na konflikte s pánom prezidentom, nech je to akákoľvek oblasť. Napriek tomu musím povedať, že to bol dobrý pokus o vyvážený prejav, ktorý však mal v závere nevyváženú časť,“ tvrdí Fico.

Premiér sa pýtal, v čom niekto vníma náš odklon od nášho členstva v EÚ a v NATO. „Takéto niečo jednoducho neexistuje. Je to zbožné želanie protivládnych médií a opozície. A ja by som bol veľmi nerád, keby pán prezident prepadol týmto klamstvám,“ povedal Fico. Slovensko podľa jeho slov považuje EÚ za náš životný priestor. „A v tomto duchu sa aj správame. Neexistuje absolútne žiaden odklon,“ uviedol premiér. „V tomto prípade pán prezident SR do určitej miery podľahol atmosfére, ktorá je tu vytváraná o vláde SR," povedal Fico. Prízvukoval, že Slovensko chce byť členom EÚ aj NATO, ale chce byť suverénnym členom. Pellegriniho záver prejavu bol podľa neho bez argumentov a označil ho za nevyvážený.