Prídeme o ďalšie dni voľna? Fico otvorene o rušení sviatkov, hovorí o kompromise

V rámci konsolidácie by sa mohol zrušiť jeden štátny a jeden cirkevný sviatok. Transakčná daň však bola nevyhnutnosť, bez ktorej vláda nevedela urobiť konsolidáciu. Je to nástroj, ako dostať do štátneho rozpočtu 700 miliónov eur na konsolidáciu verejných financií. V nedeľu to na tlačovej konferencii povedal premiér Robert Fico (Smer-SD).

„S veľkým rešpektom som prijal návrh Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ), ktorá hovorí o tom, že sa dá aj iným spôsobom pristúpiť ku konsolidácii verejných financií. Pozrel som si veľmi detailne, čo Republiková únia zamestnávateľov navrhuje. Sú to rôzne opatrenia, predovšetkým však dlhodobého charakteru,“ uviedol Fico s tým, že napríklad opatrenia zlučovania úradov či znižovania počtu zamestnancov vo verejnej správe o 15 % sa nedajú urobiť do konca roka, pretože ide o dlhodobý proces.

Ku konsolidácii verejných financií musela podľa neho súčasná vláda pristúpiť pre to, že prevzala zlé hospodárenie štátu po bývalých vládach Igora Matoviča, Eduarda Hegera či Ľudovíta Ódora. Zložiť sa na ňu preto musia nielen podnikatelia a samosprávy, ale aj všetci obyvatelia Slovenska. Premiér spresnil, že v návrhoch RÚZ vidí aj jeden v podobe zrušenia dvoch štátnych sviatkov, o ktorom by sa mohlo diskutovať.

„My máme jeden z najväčších počtov štátnych sviatkov na svete. Ak som ich dobre rátal 14, tak poďme sa o tom rozprávať, pretože každý jeden štátny sviatok prináša v prípade zrušenia 150 miliónov eur do štátneho rozpočtu, tak teda ponúkam alternatívu, ak niekto tvrdí, že treba časť z tej transakčnej dane zrušiť a príde štátny rozpočet o 200 alebo 300 miliónov eur, tak ponúknime alternatívu, že zrušíme jeden štátny a jeden cirkevný štátny sviatok,“ spresnil Fico.

V prípade návrhu Slovenskej národnej strany (SNS) na úpravu transakčnej dane pre živnostníkov a malé firmy s obratom do 100.000 eur, ktorý je aktuálne predložený v Národnej rade (NR) SR v prvom čítaní, je vláda pripravená o ňom rokovať. Premiér však nevidí alternatívu, kde by zobral peniaze na konsolidáciu, ak by návrh koaličnej SNS prešiel.

„Ak nám niekto povie, toto je reálna alternatíva na tých 200 až 300 miliónov eur, poďme pokojne upraviť transakčnú daň, ale nie je možné rozbiť konsolidáciu, to jednoducho možné nie je. Ja som ponúkol, teraz sa poďme rozprávať o štátnych sviatkoch,“ uzavrel Fico.

Premiér by podporil návrh novely Ústavy SR, aj keby s ním prišla opozičná strana

Premiér by podporil návrh novely Ústavy SR o stanovení dvoch pohlaví, aj keby s ním prišla opozičná strana, napríklad KDH. Zdôraznil, že vláda týmto predloženým návrhom nehrá žiadne politické hry. Chce dať to, čo je v preambule ústavy, do konkrétnejšej podoby.

„Pre mňa, za mňa, nech ten návrh zajtra príde odôvodniť do Národnej rady pán predseda Kresťanskodemokratického hnutia, pán Majerský. Ja mu to dám do rúk, choďte, predložte to v Národnej rade Slovenskej republiky,“ vyzval na nedeľnej tlačovej konferencii Fico. Premiér zároveň poďakoval členom vlády za to, že plnia programové vyhlásenie. Podotkol, že niektoré ministerstvá prekročili 50 percent plnenia úloh.

Na druhej strane je Ficovi ľúto, že nedošlo k všeobecnej politickej dohode o presune nedeľných diskusných politických relácií na pracovný týždeň. Deklaroval, že jeho ponuka za Smer-SD na túto zmenu naďalej platí. „Ak takáto dohoda vznikne, Smer ju bude rešpektovať v plnom rozsahu a budeme prijímať účasť v diskusných reláciách takéhoto charakteru počas pracovných dní,“ prisľúbil s tým, že dokým k dohode nepríde, budú pokračovať v zabehnutom štýle, štyri relácie počas nedele a bude ich dopĺňať o tlačovú konferenciu.

Vládna novela ústavy prešla do druhého čítania 9. apríla. Podľa návrhu sa majú do najvyššieho zákona štátu zakotviť dve pohlavia - muž a žena. Do ústavy má zároveň pribudnúť zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Ústavný zákon má upraviť adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Návrhom sa má tiež dosiahnuť suverenita Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach.