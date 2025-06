Fico sa vyjadril k návšteve delegácie z Bruselu: Slovensko podľa neho o eurofondy nepríde!

Robert Fico (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Vláda v súčasnosti neeviduje žiadny prípad v súvislosti so zneužívaním eurofondov. Okrem toho vláda nemôže zahlasovať za úplné zastavenie jadrového paliva z Ruska do EÚ. Znamenalo by to totiž ohrozenie fungovania atómových elektrární na Slovensku. V nedeľu to na tlačovej konferencii vyhlásil premiér Robert Fico (Smer-SD).