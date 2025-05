KDH chystá tri pozmeňujúce návrhy k novele Ústavy: Rieši výhradu vo svedomí, práva detí a zákaz surogácie

Viliam Karas (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR za KDH podajú k vládnej novele Ústavy SR tri pozmeňujúce návrhy. Budú hľadať preň podporu u koalície i opozičných partnerov. Do ústavy chcú presadiť posilnenie presadenia výhrady vo svedomí, zákaz surogátneho materstva i zakotvenie práva dieťaťa na to, aby poznalo svojich rodičov. Informoval o tom na tlačovej konferencii v utorok podpredseda hnutia Viliam Karas. KDH sa aj naďalej snaží presadiť časť svojich programových priorít do finálneho textu novely.