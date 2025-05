Politológovia nenechali na KDH jednu nitku suchú: Pri zmene ústavy sú v PASCI a pred Sofiinou voľbou!

KDH je podľa politológa v pasci a pred Sofiinou voľbou. (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Poslanci v parlamente majú plno práce, sčasti to súvisí aj s tým, že aj keď je máj, zažívame len druhú schôdzu Národnej rady v tomto roku. Popri všetkých povinnostiach prišla na rad aj otázka podpory či nepodpory ústavných zmien ohľadom "hrádze proti progresivizmu", s ktorou prišiel premiér Robert Fico (Smer-SSD). Ten chce na podporu 90 hlasov využiť aj poslancov KDH, ktorí už prisľúbili 10-člennú podporu na ústavné zmeny, ktoré zohľadňujú aj dve pohlavia. Viacerí podporovatelia KDH sa začali na sociálnych sieťach proti tomuto postoju strany búriť, a tak sme sa spýtali politológov, ako situáciu čítajú oni a či tak KDH riskuje so svojou podporou.

Šéf KDH Milan Majerský už tento týždeň pre médiá potvrdil, že jeho klub dodá 10 z 11 hlasov pre podporu ústavných zmien a okrem toho si za to vyboxujú aj vlastné 3 zmeny v ústave. Dlhodobo sa pritom radia aj s predstaviteľmi klubu Smeru-SSD na týchto zmenách. Táto iniciatíva, zdá sa, sa nestretla s veľkou podporou ich fanúšikov, ktorých komentáre húfne miznú spod statusov nielen Milana Majerského, ale aj samotného KDH.

To je moment, kedy sa treba spýtať, prečo KDH koná tak, ako koná a čo si od toho sľubuje a či nehazarduje so svojou podporou v prieskumoch. Na toto všetko zodpovedali politológovia Radoslav Štefančík z Ekonomickej univerzity v Bratislave a Michal Cirner z Prešovskej univerzity v Prešove.

Spomenuté témy tvoria esenciu DNA kresťanských demokratov

"Tieto témy tvoria DNA KDH, prichádzajú s nimi roky a keby sa postavili proti, vedeli by to ťažko odargumentovať svojim voličom. Zrejme sa obávajú, aby o ne neprišli. Napokon, Robert Fico sa kedysi vyjadril, že chce "vykostiť" KDH. Inak povedané, chce prebrať voličov kresťanských demokratov a docieliť, aby sa KDH nedostalo do parlamentu," myslí si o súčasnom dianí Štefančík.

Podľa Štefančíka sú to ich priority. "Oni neuvažujú o kontexte a skutočnom záujme predsedu Smeru-SD. Sú to ich ciele, hoci patria kamsi do prvej polovice 20. storočia," skritizoval Štefančík ideologické pohnútky KDH.

Majerského poslanci sú v pasci

Aj Cirner si myslí, že ak by KDH iniciatívu nepodporilo, veľmi ťažko by sa vysvetľovalo ich konzervatívnym voličom. "KDH si buduje imidž na tom, že je principiálne a hodnotové hnutie a to koalícia zneužíva, aby ich vlákali do spolupráce a prípadne naštrbili vzťahy v opozícii zo stranami, ktoré sú liberálne," vysvetlil Cirner.

Podľa Cirnera si asi dobre zistili postoje ich voličov a sú to otázky, za ktoré ak by nehlasovali, tak by to mohlo otriasť podporou KDH. "V podstate sú v pasci a veľmi nemajú na výber. Mohli by sa rozhádať aj v poslaneckom klube, a preto je spoločný postup dôležitý," myslí si Cirner.

KDH si už urobilo voličský prieskum a idú do toho bez risku

Pri otázke, či KDH týmto krokom hazarduje s menej ako 5-percentnou podporou je Štefančík jasný a priamy. "Nemyslím si to. Skôr sa domnievam, že si urobili medzi svojimi voličmi prieskum a konajú podľa výsledkov takého prieskumu. Myslím si, že to majú dobre premyslené a nejdú do vážneho risku," vysvetľuje si konanie KDH Štefančík.

Sofiina voľba v opozícii

Podľa Cirnera poslancov KDH postavil Smer pred takmer Sofiinu voľbu. "Buď budú hlasovať za svoje hodnoty s vládnou koalíciou a zhoršia vzťahy s opozičnými partnermi alebo budú hlasovať proti a zradia vlastné hodnoty a potenciálne stratia voličov, no zachovajú si vzťahy v opozícii," popísal nelichotivú situáciu Cirner.

Rebel Mikloško

Proti iniciatíve podporiť ústavné zmeny sa evidentne stavia len poslanec František Mikloško, ktorý si to už podľa Štefančíka, aj vzhľadom na svoj vek a skúsenosti, môže dovoliť. "Navyše, nejde o ojedinelý prejav, on sa takto prejavuje od začiatku. Vieme, že poslanecký klub KDH nie je v niektorých otázkach jednotný, prejavuje sa rozdelene od začiatku. Dôkazom je napríklad odchod pani Holečkovej z poslaneckého klubu a KDH. Okrem pána Mikloška nájdeme v klube KDH ešte niekoľko poslancov, ktorí vedia odhadnúť nebezpečenstvo spolupráce so Smerom. Ale vyzerá to tak, že hlasovanie o týchto návrhoch nepovažujú za vážne nebezpečenstvo pre stranu ani pre seba," dodal na záver Štefančík.

Podľa Cirnera bol tiež Mikloško dlhé roky mimo KDH, KDH aj kritizoval, ale tiež pomohol KDH silou jeho osobnosti vrátiť sa po rokoch do parlamentu. "Je to osobnosť, ktorej už nikto nemôže nič nariadiť a je ho lepšie rešpektovať z rôznych dôvodov. Myslím, že KDH ho zo svojich radov nevypudí," skončil Cirner.