Veľká politická revolúcia: Šéf Hlasu by chcel priškrtiť kohútik, prídu vyše 3-percentné strany o štátny prídel?

BRATISLAVA - Príspevok od štátu by mali dostávať len tie politické strany, ktoré sa dostanú po voľbách do Národnej rady (NR) SR. Navrhuje to Ministerstvo vnútra (MV) SR. Minister vnútra a šéf Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok priblížil, že sa tým zatiaľ len otvára debata, návrh má prísť do pripomienkového konania. Stranám by sa taktiež mohol znížiť príspevok o 30 percent v prípade, ak bude výška deficitu verejnej správy rovná alebo vyššia trom percentám HDP. MV navrhuje aj zvýšenie volebnej kaucie. Pri voľbách do NR SR by museli kandidujúce strany platiť namiesto 17-tisíc eur 50.000 eur a pri eurovoľbách by sa zvýšila z 1700 eur na 25-tisíc eur. Strany by tiež podľa návrhu nemohli päť rokov meniť názov ani skratku.

„Navrhujeme, aby v čase nepriaznivej situácie dostávali politické strany menej peňazí. Príspevky by mali byť nižšie o 30 percent. Toto krátenie príspevkov by sa malo uplatňovať, ak bude výška deficitu verejnej správy rovná alebo vyššia trom percentám HDP,“ priblížil Šutaj Eštok. Úprava by sa podľa neho aplikovala až po účinnosti novely, nie spätne. „Odhadujeme, že týmto by štát vedel ušetriť 32 miliónov eur za tri roky,“ dodal minister s tým, že spôsob výpočtu sa neplánuje meniť.

Nárok na príspevok od štátu by mali mať len parlamentné strany, zvýšila by sa teda hranica na získanie peňazí z dnešných troch percent na zisk piatich percent hlasov v parlamentných voľbách. Šutaj Eštok si nemyslí, že zvýšenie kvóra na vstup strany do NR SR z piatich na sedem percent je najrozumnejší nápad, je však otvorený debate.

Zmeny v zákone majú obmedziť obchodovanie so stranami a posilniť transparentnosť

Pri zvýšení volebnej kaucie sa minister neobáva, že by zmena favorizovala strany, ktoré majú za sebou oligarchov. MV podľa neho pripravuje aj v tejto súvislosti zákon o lobingu. Označil to za štandardnú demokratizáciu politického systému. Strany by tiež nemohli päť rokov od registrácie alebo poslednej zmeny meniť svoj názov ani skratku. MV chce tak zamedziť tzv. obchodovaniu zo stranami, keď si niektoré subjekty kúpia stranu a premenujú ju namiesto zbierania podpisov na vznik novej strany.

Návrh by sa mal dostať do medzirezortného pripomienkového konania na budúci týždeň. Hlas-SD je podľa Šutaja Eštoka ochotný debatovať o zmenách, ktoré v stredu (21. 5.) predstavil premiér Robert Fico (Smer-SD). Na konsolidácii by sa podľa šéfa Hlasu-SD mali podieľať aj politici. Je pripravený na diskusiu aj o počte ministerstiev či úradov napríklad v tom, či Slovensko potrebuje mať Protimonopolný úrad SR aj Úrad pre verejné obstarávanie. Dodal, že po vzore Českej republiky by mohol vzniknúť len jeden úrad.

Hlas-SD víta diskusiu aj o znižovaní počtu poslancov napríklad na 100, ale aj o zmene volebného systému, aby na Slovensku nebol len jeden volebný obvod. Šutaj Eštok zopakoval, že nechce, aby Národnú radu reprezentovala len Bratislava, preto by napríklad jednu polovicu poslancov mohli voliť občania na základe regiónov. Minister vnútra zdôraznil aj potrebu reformy verejnej správy, s ktorou súvisí prípadné znižovanie počtu územných celkov na tri alebo znižovanie počtu drobných obcí. Pripomenul, že MV už prišlo s projektom spoločných úradovní a zdieľaných služieb. Hlas-SD je taktiež pripravený na diskusiu o znížení úradníkov v štátnej aj verejnej správe. Každý rezort by si podľa ministra mal urobiť audit.