Protimonopolný úrad ukončil prešetrovanie prístupu pre mobilných virtuálnych operátorov

BRATISLAVA - Protimonopolný úrad (PMÚ) SR ukončil prešetrovanie v oblasti veľkoobchodného prístupu k mobilným sieťam pre mobilných virtuálnych operátorov (MVNO). Uviedla to Lívia Cseresová, riaditeľka odboru komunikácie a protokolu úradu.
Priblížila, že prešetrovanie sa začalo koncom roka 2024 na základe podnetu, ktorý poukazoval na možné zneužívanie dominantného postavenia zo strany tzv. plnohodnotných mobilných operátorov. PMÚ v rámci prešetrovania podľa nej analyzoval rôzne aspekty prípadu a oslovil viacerých podnikateľov aj príslušného regulátora. Na základe vyhodnotenia všetkých dostupných informácií však nezistil skutočnosti, ktoré by odôvodňovali pokračovanie v prešetrovaní alebo začatie správneho konania. Prešetrovanie bolo preto zastavené.
Úrad však podľa Cseresovej nevylúčil, že sa k problematike vráti, ak získa nové relevantné informácie. V tejto súvislosti PMÚ upozornil na aktuálnu analýzu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorá posudzuje konkurenčnú, technickú a hospodársku situáciu na mobilnom telekomunikačnom trhu SR.
V júli 2025 bola ukončená najnovšia aukcia frekvenčných pásiem
Cseresová dodala, že v júli 2025 bola ukončená najnovšia aukcia frekvenčných pásiem pre poskytovanie mobilných služieb na území SR na najbližšie roky. Tým dochádza v telekomunikačnej oblasti k určitým zmenám a vytvára sa priestor aj na prípadné nové / pokračujúce rokovania mobilných operátorov a záujemcov o získanie veľkoobchodného prístupu k sieťam na účely poskytovania služieb vo forme MVNO.