Bude to epické! Bratislavský hrad sa zmení na tanečný chrám: ROZHOVOR Svetoznáma DJ-ka sa na Slovensko nevie dočkať

DJ Korolova (Zdroj: archív Korolova)

"Myšlienka TOUCH OF GOD sa zrodila na pláži v Tulume v roku 2021. Počas trojtýždňovej dovolenky som navštevoval najznámejšie plážové bary, obdivoval ich architektúru, atmosféru a úroveň servisu počas denných aj nočných eventov. Veľký dojem vo mne zanechala jednoduchosť štýlu a autenticita – ľudia nosili roztrhané ľanové tričká, klobúky, náhrdelníky. Žiadne značky a výrazné oblečenie. Len hudba, príroda a zážitok. Práve túto esenciu sme chceli preniesť na Slovensko," opisuje Mark Kuchta, organizátor a zakladateľ eventovej značky TOUCH OF GOD, ktorý je zároveň známy pod umeleckým menom Dj Casey Sinclair.

Na Slovensko príde SVETOZNÁMA DJ-ka: Hviezdne maniere? Tomu nebudete veriť! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)

Organizátori veria, že koncept, ktorý prinesú na Bratislavský hrad, bude pre fanúšikov elektronickej hudby úplne nový a výnimočný. Ich jungle dekorácie a celková estetika inšpirovali viacerých promotérov, aby išli rovnakou cestou. "Preto sa opäť posúvame náročnosťou ďalej a pripravujeme zážitok, aký na mieste tohto typu pravdepodobne v strednej Európe ešte nebol," sľubuje Kuchta.

Prečo opäť Korolova?

"Korolova nás svojou charizmou úplne očarila už v roku 2023 na Zlatých pieskoch. Bola tak blízko publiku, že každý cítil jej energiu. Vtedy sa nám podarilo prvýkrát premeniť priestor Wakelake na plážový klub svetovej úrovne – bol to večer, o ktorom sa dlho rozprávalo," uvádza organizátor s tým, že ľudia im písali, že niečo také ešte nezažili a žiadali, aby v tom pokračovali.

DJ Korolova

Jej hudba bola dynamická, energická a nesmierne tanečná – publikum dostalo poriadnu dávku kvalitného soundu. Pre mnohých to bola nezabudnuteľná noc a veľmi silný zážitok. "Strávili sme s ňou celý deň, spoločne sme obedovali a mali možnosť spoznať ju ako skromnú, srdečnú a mimoriadne empatickú osobu. Dozvedeli sme sa napríklad, že všetky svoje nehnuteľnosti v Kyjeve ponúkla ako útočisko ľuďom zasiahnutým vojnou," hovorí Kuchta, ktorý prezradil, že Korolova je zároveň veľkou milovníčkou zvierat a pravidelne podporuje útulky.

Organizátori s nadšením spomínajú, ako sa vytvárala dramaturgia koncertu v roku 2023. Pred Korolovou vystúpil zakladateľ značky – Casey Sinclair. "Zhasli sme svetlá a čakali na prvý basový beat. Práve vtedy sa začal veľký žúr. Casey vytvoril tanečnú atmosféru, a keď skončil, Korolova mu zatlieskala priamo na pódiu. Ľudia sa pridali a vytvoril sa moment, ktorý len ťažko naplánujete. Bola to čistá emócia. Pódium sa znovu začalo otriasať, keď Korolova pustila prvý song, ľudia sa na seba pozreli a bolo cítiť, že je to živé a núti vás to hýbať sa," oživili si spomienky.

Mark Kuchta a DJ Korolova (Zdroj: Facebook/MK)

Detaily tohtoročného eventu

Event na hrade začne už o 15:00 h setmi Tyskera a Blanky Novej priamo z Ibizy. Pri západe slnka nastúpi Casey Sinclair, ktorého vystúpenie bude podľa organizátorov zlomovým bodom celého večera. Viac prezradiť nechcú. Finále programu patrí Korolovej, ktorá prinesie silnú dávku melodického techna a premení Bratislavský hrad na tanečný chrám pod holým nebom.

"Dresscode nesie názov Spirit of the Jungle. Chceme, aby ľudia vyjadrili svoju slobodu, originalitu a spojenie s prírodou – symbolicky, v duchu džungle. Tento štýl má charakter, dušu a dokonale ladí s atmosférou nášho konceptu," hovorí jeden z organizátorov.

Na evente nebude chýbať ani Backstage sektor. "Backstage zóna bude ponúkať zážitok ako z najlepších klubov sveta," sľubujú organizátori s tým, že ich cieľom je preniesť atmosféru dovolenky priamo do Bratislavy – bez nutnosti cestovať, a zároveň s podporiť slovenskú kultúrnu scénu.

Nebude chýbať ani afterparty

Po skončení setu Korolovej sa účastníci presunú do Edison Parku na afterparty. "Bude to pokračovanie zážitku – s kvalitnou hudbou, starostlivo vytvorenými dekoráciami a priateľskou atmosférou," avizujú. Bude to pre tých, ktorí si celý príbeh a vývoj atmosféry budú chcieť vychutnať až do konca.

Medzi hosťami sú majitelia významných firiem, známi slovenskí herci, umelci, aj osobnosti z oblasti sociálnych sietí. Organizátorov teší, že pprojekt spája všetkých ľudí cez kvalitný zážitok.

ROZHOVOR s Korolovou: Z návratu na Slovensko je nadšená

- Vraciaš sa späť na Slovensko – aký máš pocit zo slovenského publika? Vedia sa Slováci zabaviť? Čo sa ti najviac páčilo na tvojom poslednom vystúpení na Wakelake (Bratislava)? -

Som naozaj nadšená, že sa vraciam späť na Slovensko! Slovenské publikum má neuveriteľnú energiu – cítite tam skutočnú vášeň a srdečnosť hneď od začiatku. A áno, bez pochýb – Slováci rozhodne vedia, ako si užiť párty! Atmosféra je vždy elektrizujúca, ľudia tancujú, usmievajú sa a naplno si užívajú prítomný okamih. Moje posledné vystúpenie na Wakelake v Bratislave bolo nezabudnuteľné. Západ slnka nad jazerom, hudba a spojenie s publikom – to všetko vytvorilo výnimočnú atmosféru. Pamätám si, ako som si vtedy pomyslela: „Presne o tomto to celé je.“ Je to jeden z tých večerov, ktoré vám zostanú v pamäti – a už sa neviem dočkať, až si to zopakujeme.

(Zdroj: archív Korolova)

- Na čo sa môžu tento raz fanúšikovia tešiť? Čo nové prinesieš na pódium? -

Tentokrát prinesiem úplne nový set – niečo špeciálne, na čom som pracoval výhradne pre toto vystúpenie. Väčšina skladieb ešte nebola vydaná, takže budete počuť hudbu, ktorú zatiaľ nikde inde nehrali – len na tomto podujatí. A nezabúdajme… párty bude v hrade! To vytvorí úplne jedinečnú atmosféru – historickú, epickú a plnú energie. Nemôžem sa dočkať, kedy to všetko zdieľam s vami.

- Je niečo, čo by si chcela v Bratislave vidieť alebo vyskúšať? -

Úprimne, rada by som tento raz trochu viac objavovala – možno si pozrieť staré mesto, ochutnať miestne jedlá a jednoducho nasať tú atmosféru. Počula som skvelé veci o slovenskej kuchyni, takže by som ju rada poriadne ochutnala. A ak bude čas, možno si dám aj malú prechádzku po hrade – samozrejme ešte predtým, než sa z neho stane párty miesto!

DJ KOROLOVA na jednom z jej koncertov (Zdroj: archív DJ Korolova)

- Mohla by si napísať krátke pozvanie pre svojich fanúšikov na Slovensku? -

Ahojte! Vraciam sa a už sa neviem dočkať, kedy si spolu opäť užijeme párty – tentoraz v epickom prostredí hradu! Pripravila som úplne nový set plný nevydaných trackov, ktoré zaznejú len na tomto evente. Bude to nezabudnuteľná noc plná energie, hudby a jedinečných zážitkov. Vidíme sa tam – poďme spolu vytvoriť magickú noc!