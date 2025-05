TOUCH OF GOD prinesie prémiový event s elektronickou hudbou na Bratislavský hrad: Headlinerkou je opäť hviezdna DJ Korolova

(Zdroj: archív Korolova)

1. V čom je TOUCH OF GOD výnimočný?

Myšlienka TOUCH OF GOD sa zrodila na pláži v Tulume v roku 2021. Počas trojtýždňovej dovolenky som navštevoval najznámejšie plážové bary, obdivoval ich architektúru, atmosféru a úroveň servisu počas denných aj nočných eventov. Veľký dojem vo mne zanechala jednoduchosť štýlu a autenticita – ľudia nosili roztrhané ľanové tričká, klobúky, náhrdelníky. Žiadne značky a výrazné oblečenie. Len hudba, príroda a zážitok. Práve túto esenciu sme chceli preniesť na Slovensko.

Zobraziť galériu (5)

2. Na čo všetko sa môžu návštevníci na hrade tešiť?

Veríme, že koncept, ktorý prinášame na Bratislavský hrad, bude pre fanúšikov elektronickej hudby úplne nový a výnimočný. Naše jungle dekorácie a celková estetika inšpirovali viacerých promotérov, aby išli rovnakou cestou. Preto sa opäť posúvame náročnosťou ďalej a pripravujeme zážitok, aký na mieste tohto typu pravdepodobne v strednej Európe ešte nebol.

3. Prečo opäť Korolova? Čím bude jej vystúpenie iné ako minule?

Korolova nás svojou charizmou úplne očarila už v roku 2023 na Zlatých pieskoch. Bola tak blízko publiku, že každý cítil jej energiu. Vtedy sa nám podarilo prvýkrát premeniť priestor Wakelake na plážový klub svetovej úrovne – bol to večer, o ktorom sa dlho rozprávalo. Ľudia nám písali, že niečo také ešte nezažili a žiadali, aby sme pokračovali.

(Zdroj: archív Korolova)

Jej hudba bola dynamická, energická a nesmierne tanečná – publikum dostalo poriadnu dávku kvalitného soundu. Pre mnohých to bola nezabudnuteľná noc, no pre nás aj osobne veľmi silný zážitok. Strávili sme s ňou celý deň, spoločne sme obedovali a mali možnosť spoznať ju ako skromnú, srdečnú a mimoriadne empatickú osobu. Dozvedeli sme sa napríklad, že všetky svoje nehnuteľnosti v Kyjeve ponúkla ako útočisko ľuďom zasiahnutým vojnou. Zároveň je veľkou milovníčkou zvierat a pravidelne podporuje útulky.

4. Ako ste vytvárali dramaturgiu koncertu?

V roku 2023 vystúpil pred Korolovou zakladateľ značky – Casey Sinclair. Zhasli sme svetlá a čakali na prvý basový beat. Práve vtedy sa začal veľký žúr. Casey vytvoril tanečnú atmosféru, a keď skončil, Korolova mu zatlieskala priamo na pódiu. Ľudia sa pridali a vytvoril sa moment, ktorý len ťažko naplánujete. Bola to čistá emócia. Pódium sa znovu začalo otriasať, keď Korolova pustila prvý song, ľudia sa na seba pozreli a bolo cítiť, že je to živé a núti vás to hýbať sa.

5. Aký je sprievodný line-up a časy?



Event na hrade začne už o 15:00 setmi KCN, Ray Paeron, Tysker, VIIITO a Blanka Nova priamo z Ibizy. Pri západe slnka nastúpi Casey Sinclair, ktorého vystúpenie bude zlomovým bodom celého večera. Viac neprezradíme :) Finále programu patrí Korolovej, ktorá prinesie silnú dávku melodického techna a premení Bratislavský hrad na tanečný chrám pod holým nebom.

6. Odporúčanie na dresscode? Aký vibe má party? Prečo ste si zvolili túto tému?

Dresscode nesie názov Spirit of the Jungle. Chceme, aby ľudia vyjadrili svoju slobodu, originalitu a spojenie s prírodou – symbolicky, v duchu džungle. Tento štýl má charakter, dušu a dokonale ladí s atmosférou nášho konceptu.

Zobraziť galériu (5)

7. Ako bude vyzerať Backstage sektor?

Backstage zóna bude ponúkať zážitok ako z najlepších klubov sveta. Našim cieľom je preniesť atmosféru dovolenky priamo do Bratislavy – bez nutnosti cestovať, a zároveň s podporiť slovenskú kultúrnu scénu.

8. Ako bude prebiehať afterparty?

Po skončení setu Korolovej sa presunieme do Edison Parku na afterparty. Bude to pokračovanie zážitku – s kvalitnou hudbou, starostlivo vytvorenými dekoráciami a priateľskou atmosférou. Bude to pre tých, ktorí si celý príbeh a vývoj atmosféry budú chcieť vychutnať až do konca.

9. Očakávate účasť známych osobností?

Áno, medzi hosťami máme majiteľov významných firiem, známych slovenských hercov, umelcov, aj osobnosti z oblasti sociálnych sietí. Teší nás, že náš projekt spája všetkých ľudí cez kvalitný zážitok.

KOROLOVA ODPOVEDE

You’re coming back to Slovakia – how do you feel about the Slovak crowd? Do

Slovaks know how to enjoy a party? What did you like the most during your last

show on Wakelake?(Bratislava).

"I’m genuinely excited to be coming back to Slovakia! The Slovak crowd has such an

amazing energy there’s a real passion and warmth that you feel instantly. And yes, without

a doubt, Slovaks definitely know how to enjoy a party! The vibe is always electric, people

are dancing, smiling, and just living in the moment. Zobraziť galériu (5) (Zdroj: archív Korolova)

My last show at Wakelake in Bratislava was unforgettable. The sunset over the lake, the sound, and that connection with the crowd it created such a special atmosphere. I remember thinking, “This is what it’s all about.” It’s one of those nights that stays with you, and I can’t wait to do it all over again."



What can our fans look forward to this time? What new will you bring to the stage?

"This time I’m bringing a completely new set something special I’ve been working on just for this show. Most of the tracks are unreleased, so you’ll be hearing music that no one else has heard yet, only at this event. And let’s not forget… we’re partying in a castle! That’s going to create such a unique vibe historic, epic, and full of energy. I can’t wait to share it with everyone."

Zobraziť galériu (5)

Is there anything you’d really like to see or try in Bratislava?

"Honestly, I’d love to explore a bit more this time, maybe check out the old town, try some

local food, and just soak in the atmosphere. I’ve heard great things about Slovak cuisine,

so I wouldn’t mind a proper taste of that. And if there’s time, maybe even take a little walk

around the castle before we turn it into a party, of course!"



Could you write a short invitation for your fans from Slovakia to join the event?

"Ahojte ľudia! I’m coming back and I can’t wait to party with you again this time in an epic castle setting! I’ve prepared a brand new set full of unreleased tracks you’ll hear only at this event. It’s

going to be a night to remember, full of energy, music, and unforgettable vibes.

See you there let’s make magic together!"

