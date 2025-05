Očkovacej turistike nateraz odzvonilo: Mimoriadne žiadaná vakcína je opäť dostupná!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Dočkali sa. Slováci, ale najmä mamičky čakateľky v poslednom období netrpezlivo čakali, kým bude na Slovensku opäť dostupná vakcína proti čiernemu kašľu Boostrix, ktorá mala na našom trhu dlhé mesiace výpadok. Mnohé budúce mamičky po vakcínu chodili do Rakúska, kde museli za ňu platiť oveľa viac, ako na Slovensku. Čo na to ministerstvo a lekárne?

Vakcína Boostrix, ktorou sa očkuje proti čiernemu kašľu, ktorý je v súčasnosti na vzostupe, bola nedostupná na Slovensku od novembra minulého roka. Slováci, ktorí sa vakcínou chceli dať zaočkovať tak vyše pol roka čakali na to, kedy bude opäť dostupná. Z lekární mizla postupne a mnohí Slováci, najmä budúce mamičky, ktorým sa odporúča dať sa zaočkovať v treťom trimestri, preto vycestovali za hranice - do Rakúska, kde vakcína bola stále dostupná. Namiesto 13 eur však platili takmer trojnásobne viac. Teraz sa však karta obrátila a kompetentní hlásia, že dodávky vakcíny boli opäť obnovené.

Podľa portálu ADC.sk nahlásil Štátny ústav pre kontrolu liečiv obnovenie dodávok k 8. aprílu tohto roku, teda pred 1,5 mesiacom. "Dodávky vakcíny Boostrix pre slovenský trh boli obnovené dňa 08. 04. 2025. Vakcína je aktuálne dostupná na trhu a priebežne sa distribuuje do lekární. Pacienti si ju môžu vyberať v lekárňach na základe lekárskeho predpisu. Dodávky prebiehajú kontinuálne, takže by mala byť zabezpečená jej dostatočná dostupnosť," uviedla Martina Štesková z komunikačného odboru ŠÚKL. Naďalej platí, že vakcína stojí 16,39 eura, pričom pacienti dopláca vyše 13 eur a poisťovňa 3 eurá.

Pri nákupe liekov v jednej z lekární sme sa pred pár dňami pýtali, či už vakcíny majú dostupné. Lekárnik potvrdil, že áno, no musia ich objednať na základe receptu. Čo to znamená? "Pokiaľ ide o Boostrix Polio a Boostrix suspenziu, tieto vakcíny sú v súčasnosti dostupné len na lekársky predpis cez tzv. emergentný systém objednávania. To znamená, že si ich pacient nemôžete jednoducho "vybrať" v lekárni ako bežný liek. Lekáreň ich musí objednať špeciálnou cestou pre konkrétneho pacienta," vysvetlila hovorkyňa lekární Dr.Max Kvetoslava Kirchnerová s tým, že emergentný systém objednávania je digitálny systém, ktorý funguje ako rýchla linka pre lieky.

"Keď je nejaký liek (ako napríklad Boostrix) menej dostupný alebo je po ňom zvýšený dopyt, lekárne a zdravotnícke zariadenia ho môžu objednať online cez tento systém. Ten automaticky spracuje objednávku a komunikuje s dodávateľmi, aby sa liek dostal tam, kde je potrebný, čo najrýchlejšie. Pomáha to predchádzať nedostatkom a zabezpečuje, aby sa aj menej dostupné lieky dostali k pacientom, ktorí ich potrebujú," upozornila. Ako dodala, Boostrix má v súčasnosti alternatívu, ktorú si vedia pacienti vybrať bez emergentného objednávania a čakania. Ide o Adacel Polio a Adacel suspenziu.

Slová Kirchnerovej potvrdzuje aj Benu lekáreň. "Momentálne je vakcína dostupná na objednanie cez emergentný systém. Pokiaľ chce pacient vakcínu, je potrebné navštíviť s receptom lekáreň, ktorá mu vie túto vakcínu na základe predpisu objednať. Bežne si lekáreň nevie vakcínu objednať do zásoby. Je možné ju objednávať len oproti receptu," upozornili.

Rezort zdravotníctva: Aj iné vakcíny sú bezpečné

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky informovali, že priebežne komunikuje so zástupcami držiteľov rozhodnutí o registrácii vakcín proti čiernemu kašľu schválených na území Slovenskej republiky. V súčasnosti je na Slovensku registrovaných viacero očkovacích látok proti čiernemu kašľu.

"Na základe aktuálnych informácií z distribučných spoločností sú v súčasnosti dostupné na Slovensku vakcíny Adacel, Adacel Polio, Boostrix a Boostrix Polio v dostatočnom množstve pre objednanie od veľkodistribútorov liekov a následné dodanie do verejných lekárni pre potreby pacientov. Pre dospelých (aj tehotné ženy) je k dispozícii vakcína Adacel a Boostrix. Vakcínu Adacel a Boostrix môže predpísať ktorýkoľvek lekár, nakoľko vakcína nemá žiadne preskripčné obmedzenie. Vakcínou môže zaočkovať tehotnú pacientku aj obvodný lekár, nevyžaduje sa žiadne odporúčanie od gynekológa," uzavreli.