Očkovacia turistika u našich susedov? Očkovacia látka na čierny kašeľ chýba! Ministerstvo aj ŠÚKL vysvetľujú

Čierny kašeľ je vysoko infekčné ochorenie postihujúce dýchacie cesty, ktoré sa prejavuje silnými záchvatmi kašľa. Pôvodcom ochorenia je baktéria Bordetella pertussis. Nákaza sa prenáša predovšetkým kvapôčkovou infekciou. Chorý človek je nákazlivý aj tri až štyri dni pred objavením sa klinických príznakov. Aj keď sa proti nemu v detskom veku povinne očkuje a dospelí by sa mali dať preočkovať každých 15 rokov, aktuálne chorých na toto ochorenie pribúda raketovou rýchlosťou a podľa Úradu verejného zdravotníctva bolo od začiatku januára do polovice februára nahlásených na Slovensku už tisíc prípadov čierneho kašľa. Pre porovnanie, za celý minulý rok bolo na Slovensku evidovaných 7-tisíc prípadov tohto ochorenia.

Na Slovensku sa očkovanie proti čiernemu kašľu vykonáva povinne v detskom veku v rámci kombinovanej hexavalentnej vakcíny s preočkovaním v šiestom a 13. roku života. Preočkovanie v dospelosti odporúčajú odborníci tehotným ženám v treťom trimestri, chronicky chorým pacientom, pacientom s ochoreniami respiračného a srdcovocievneho systému, seniorom, učiteľom alebo zdravotníkom. Preočkovanie proti čiernemu kašľu je možné aj v dospelosti - obvykle kombinovanou vakcínou naraz s očkovaním proti tetanu a záškrtu, ktoré sa podstupuje v 30 rokoch veku a následne každých 15 rokov. O možnostiach preočkovania proti čiernemu kašľu sa informujte u svojho všeobecného lekára.

Mali by sa dať aj tehotné

O očkovaní proti čiernemu kašľu je vhodné uvažovať aj počas tehotenstva (v 27.-36. týždni tehotenstva). Jeho cieľom je ochrana tehotnej ženy, ako aj dieťaťa v prvých týždňoch po pôrode. Po zaočkovaní tehotnej ženy sa špecifické protilátky placentou prenesú na dieťa a chránia ho v zraniteľnom období, keď ešte nemôže byť očkované pre nízky vek. Následne sa deti zaočkujú podľa platného očkovacieho kalendára, a to v 3., v 5. a 11. mesiaci života tzv. hexavakcínou, ktorou sa okrem čierneho kašľu očkuje aj proti záškrtu, tetanu, vírusovej hepatitíde B, invazívnym hemofilovým nákazám, detskej obrne a pneumokokovým invazívnym ochoreniam. Následne sa proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu a detskej obrne očkuje v 6. a 13. roku života.

Nie sú vakcíny

V dospelosti sa proti čiernemu kašľu preočkováva vakcínou Boostrix, ktorá okrem čierneho kašľu poskytuje protilátky aj proti záškrtu a tetanu. S touto vakcínou lekári bez problémov očkovali aj tehotné ženy. Problémom však je, že aj keby sa chceli dať zaočkovať, aktuálne by na Slovensku vakcínu zháňali márne. Nikde nie je. Podľa portálu ADC.sk sú od 24. novembra minulého roku prerušené dodávky vakcíny na Slovensko. To, že má výpadok, priznáva aj Štátny ústav pre kontrolu liečiv. "Aktuálne evidujeme prerušenie dodávok pre vakcínu Boostrix, dodávky by mali byť obnovené koncom apríla," upozornila hovorkyňa ústavu Lucia Balážiková. Podľa jej slov je aktuálne na trhu dostupná vakcína ADACEL, ktorá rovnako poskytuje imunitu proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu. V prípade tehotných žien a očkovaním touto očkovacou látkou však ŠÚKL odporúča konzultovať vakcináciu s ošetrujúcim lekárom.

Niektorí lekári sú však v prípade tejto vakcíny obozretní, lebo ide o novú očkovaciu látku. Do redakcie sa nám ozvala čitateľka, ktorá nám opísala, ako jej všeobecný lekár požadoval schválenie očkovania od gynekológa. Ten sa však podľa jej slov k očkovaniu touto vakcínou vyjadriť nevie, tak sa dostala do takmer neriešiteľnej situácie. "Chcem sa dať zaočkovať a byť zodpovedná, termín pôrodu sa blíži, no zrejme budem musieť ísť do Rakúska, kde vakcíny Boostrix sú, a kúpiť ju výrazne drahšie, ako tu na Slovensku," uviedla pre Topky.sk. Kým na Slovensku podľa hygienikov stojí vakcína zhruba 20 eur, v Rakúsku to je 40 eur. Nie je však jediná, ktorá rieši obdobný problém. Z diskusii na sociálnych sieťach sa rozhodlo pre očkovaciu turistiku do Rakúska rozhodlo veľa žien.

Tento postup odporučil aj ŠÚKL. Ako to je však s preplatením vakcíny? "Lieky na predpis je možné vyzdvihnúť v lekárňach vo všetkých krajinách Európskej únie. S otázkou ohľadne preplatenia liekov je potrebné obrátiť sa na zdravotnú poisťovňu. Liek zakúpený v zahraničí zdravotná poisťovňa preplatí, ak je hradený z verejného zdravotného poistenia na základe Zoznamu kategorizovaných liekov MZ SR," vysvetlili.

Ako je však možné, že v Rakúsku je úplne iná epidemiologická situácia a prečo je za hranicami vakcína, ktorá je u nás nedostupná, dostupná? Aj na to má inštitúcia odpovede. "Rozdiely v epidemiologickej situácii medzi krajinami môžu súvisieť s viacerými faktormi, vrátane vyššej zaočkovanosti populácie, pravidelným preočkovaním dospelých a lepším dodržiavaním hygienických opatrení. Čierny kašeľ sa cyklicky objavuje vo vlnách a situácia sa môže líšiť v závislosti od regiónu a sezóny," uviedli hovorkyňa.

K celej veci sa vyjadrilo aj ministerstvo zdravotníctva pod vedením Kamila Šaška. Podľa ich slov rezort priebežne komunikuje so zástupcami držiteľov rozhodnutí o registrácii vakcín schválených na území SR. Upozornili na to, že okrem Boostrix-u sú k dispozícii aj iné očkovacie látky. "V súčasnosti je na Slovensku registrovaných viacero očkovacích látok proti čiernemu kašľu, pričom dostupnosť jednotlivých vakcín sa môže líšiť. Vakcína ADACEL POLIO by podľa informácii od zástupcu držiteľa z minulého týždňa mala byť dostupná v dostatočnom množstve pre objednanie od veľkodistribútorov liekov a následné dodanie do verejných lekárni pre potreby pacientov. Rovnako aj v prípade vakcíny Boostrix Polio evidujeme na základe vyjadrenia zástupcu držiteľa dostatočné skladové zásoby," uviedol tlačový odbor ministerstvo.

Kým vakcína Adacel polio je podľa stránky ADC kategorizovaná, a teda čiastočne preplácaná poisťovňou, Adacel kategorizovaný nie je. Podľa príbalového letáku sa Adacel polio môže použiť počas druhého a tretieho trimestra tehotenstva, v súlade s lokálnymi odporúčaniami. "Z pasívneho sledovania žien, ktoré dostávali ADACEL POLIO alebo ADACEL (dTaP obsahujúca rovnaké množstvo antigénov záškrtu, tetanu a čierneho kašľa ako ADACEL POLIO) počas druhého a tretieho trimestra nepreukázali žiaden nežiaduci účinok na tehotenstvo súvisiaci s očkovaním, ani na zdravie plodu/novorodenca. Tak ako pri iných inaktivovaných očkovacích látkach sa neočakáva, že by očkovanie ADACELOM POLIO počas ktoréhokoľvek trimestra poškodilo plod. Štúdie na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky z hľadiska tehotenstva, embryonálneho/fetálneho vývoja, pôrodu alebo postnatálneho vývoja," píše sa v letáku.

